Майже 950 на добу: АОЗ збільшує поставки перехоплювачів проти "Шахедів"

13:51 18.12.2025

Економіка

У грудні 2025 року Агенція оборонних закупівель передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Нарощуємо поставки протишахедних засобів для воїнів... Ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет", - заявив він.

Очільник оборонного відомства зауважив, що закупівлі протишахедних БПЛА є ключовим пріоритетом на 2026 рік. Триває системна робота з ринком, щоб забезпечити безперервність і достатні обсяги постачання. Станом на грудень, додав Денис Шмигаль, є контракти з-понад 10 виробниками таких безпілотників.

"Дрони-перехоплювачі тактичного рівня вже додані до маркетплейсу DOT-Chain Defence. Завдяки цій системі бойові бригади можуть самостійно обирати необхідні засоби для протидії ворожим розвідувальним та ударним БпЛА. Продовжуємо масштабувати рішення, які щодня захищають життя наших людей", - акцентував міністр.

Наприкінці листопада стало відомо, що українські дрони-перехоплювачі STING вперше знищили реактивні "Шахеди". На початку листопада повідомлялося, що перехоплювачі Sting збили понад 1000 "Шахедів" і "Гербер" за останні кілька місяців.

За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3374
  0,0010
 0,00
EUR
 1
 49,5940
  0,0351
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0810  0,10 0,25 42,6221  0,10 0,23
EUR 49,4083  0,10 0,19 50,0759  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1950  0,20 0,46 42,2250  0,20 0,46
EUR 49,5285  0,25 0,50 49,5500  0,26 0,51

