- 18.12.25
- 19:56
Майже 950 на добу: АОЗ збільшує поставки перехоплювачів проти "Шахедів"
13:51 18.12.2025 |
У грудні 2025 року Агенція оборонних закупівель передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
"Нарощуємо поставки протишахедних засобів для воїнів... Ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет", - заявив він.
Очільник оборонного відомства зауважив, що закупівлі протишахедних БПЛА є ключовим пріоритетом на 2026 рік. Триває системна робота з ринком, щоб забезпечити безперервність і достатні обсяги постачання. Станом на грудень, додав Денис Шмигаль, є контракти з-понад 10 виробниками таких безпілотників.
"Дрони-перехоплювачі тактичного рівня вже додані до маркетплейсу DOT-Chain Defence. Завдяки цій системі бойові бригади можуть самостійно обирати необхідні засоби для протидії ворожим розвідувальним та ударним БпЛА. Продовжуємо масштабувати рішення, які щодня захищають життя наших людей", - акцентував міністр.
Наприкінці листопада стало відомо, що українські дрони-перехоплювачі STING вперше знищили реактивні "Шахеди". На початку листопада повідомлялося, що перехоплювачі Sting збили понад 1000 "Шахедів" і "Гербер" за останні кілька місяців.
