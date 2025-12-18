У грудні 2025 року Агенція оборонних закупівель передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Нарощуємо поставки протишахедних засобів для воїнів... Ці засоби дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет", - заявив він.

Очільник оборонного відомства зауважив, що закупівлі протишахедних БПЛА є ключовим пріоритетом на 2026 рік. Триває системна робота з ринком, щоб забезпечити безперервність і достатні обсяги постачання. Станом на грудень, додав Денис Шмигаль, є контракти з-понад 10 виробниками таких безпілотників.

"Дрони-перехоплювачі тактичного рівня вже додані до маркетплейсу DOT-Chain Defence. Завдяки цій системі бойові бригади можуть самостійно обирати необхідні засоби для протидії ворожим розвідувальним та ударним БпЛА. Продовжуємо масштабувати рішення, які щодня захищають життя наших людей", - акцентував міністр.

Наприкінці листопада стало відомо, що українські дрони-перехоплювачі STING вперше знищили реактивні "Шахеди". На початку листопада повідомлялося, що перехоплювачі Sting збили понад 1000 "Шахедів" і "Гербер" за останні кілька місяців.