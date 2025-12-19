Уряд вивільнив 800 МВт потужності для споживачів після перегляду об'єктів критичної інфраструктури – Міненерго

У результаті перегляду переліків об'єктів критичної інфраструктури уряду вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності, повідомив заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко на ранковому брифінгу в п'ятницю.

"Передусім це дасть змогу скоротити тривалість графіків відключень для побутових споживачів і промисловості в осінньо-зимовий період", - сказав він.

Як повідомлялося, з метою вивільнення додаткових 800 МВт електричної потужності, які буде перерозподілено між споживачами, робоча група при Міненерго передала обласним військовим адміністраціям переліки об'єктів, що не є критичними та мають бути переведені на загальні графіки відключень.

Зокрема, зі списків виключили споживачів потужністю менше 100 кВт та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об'єктів споживачі супутнього навантаження, які не є критичними, будуть також переведені на графіки відключень за загальним порядком.

За інформацією НЕК "Укренерго", 19 грудня внаслідок попередніх масованих атак на енергосистему у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.