Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає, але завершує тиждень у мінусі, Brent торгується нижче ніж $67 за барель

 

Ціни на нафту підвищуються в п'ятницю, але завершують тиждень зниженням у зв'язку з побоюваннями інвесторів щодо можливих наслідків американських мит для світової економіки.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 EET становить $66,95 за барель, що на $0,52 (0,78%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,46 (0,72%), до $64,34 за барель.

З початку цього тижня зниження цін становить близько 4%.

У четвер набули чинності американські мита для низки торгових партнерів США. У зв'язку з цим трейдери побоюються ослаблення глобальної економічної активності й попиту на нафту, зазначають експерти ANZ Bank. Це відбувається на тлі тривалого нарощування виробництва країнами ОПЕК+.

Запровадження Вашингтоном додаткових мит у 25% для Індії у зв'язку із закупівлями російської нафти стримало спад на ринку цього тижня. Однак президент США Дональд Трамп допустив можливість скасування цих мит у разі українського врегулювання.

Увага трейдерів спрямована на підготовку зустрічі президентів США і Росії. Трамп заявив у четвер, що рішення про встановлений ним дедлайн щодо врегулювання ситуації в Україні залежатиме від того, які дії зробить президент РФ Володимир Путін.

"Геополітика залишається основною рушійною силою на нафтовому ринку, - говорить аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга, слова якого наводить Bloomberg. - Трейдери не очікують суттєвого погіршення балансу попиту й пропозиції, оскільки стрибок цін на нафту суперечить інтересам США".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес