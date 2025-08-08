Фінансові новини
08.08.25
16:54
Нафта дорожчає, але завершує тиждень у мінусі, Brent торгується нижче ніж $67 за барель
14:36 08.08.2025 |
Ціни на нафту підвищуються в п'ятницю, але завершують тиждень зниженням у зв'язку з побоюваннями інвесторів щодо можливих наслідків американських мит для світової економіки.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:10 EET становить $66,95 за барель, що на $0,52 (0,78%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,46 (0,72%), до $64,34 за барель.
З початку цього тижня зниження цін становить близько 4%.
У четвер набули чинності американські мита для низки торгових партнерів США. У зв'язку з цим трейдери побоюються ослаблення глобальної економічної активності й попиту на нафту, зазначають експерти ANZ Bank. Це відбувається на тлі тривалого нарощування виробництва країнами ОПЕК+.
Запровадження Вашингтоном додаткових мит у 25% для Індії у зв'язку із закупівлями російської нафти стримало спад на ринку цього тижня. Однак президент США Дональд Трамп допустив можливість скасування цих мит у разі українського врегулювання.
Увага трейдерів спрямована на підготовку зустрічі президентів США і Росії. Трамп заявив у четвер, що рішення про встановлений ним дедлайн щодо врегулювання ситуації в Україні залежатиме від того, які дії зробить президент РФ Володимир Путін.
"Геополітика залишається основною рушійною силою на нафтовому ринку, - говорить аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга, слова якого наводить Bloomberg. - Трейдери не очікують суттєвого погіршення балансу попиту й пропозиції, оскільки стрибок цін на нафту суперечить інтересам США".
