Ціни на нафту стабільні, але за тиждень очікуються значні втрати на тлі мит та побоювань щодо поставок

Ціни на нафту в п'ятницю на азіатських біржах майже не змінилися, але за тиждень очікуються значні втрати на тлі побоювань щодо зниження попиту через мита та загрози надлишку пропозиції.

Ціни на нафту отримали короткочасну підтримку від президента США Дональда Трампа, який оголосив про введення додаткових обмежень для російської нафтової промисловості, зокрема про введення високих мит для Індії. Взаємні мита Трампа для основних торговельних партнерів набули чинності в четвер, що посилило побоювання щодо зростання економічних потрясінь у всьому світі, що, в свою чергу, може негативно вплинути на попит на нафту.

Деяка стійкість долара також тиснула на нафту на тлі посилених спекуляцій щодо того, хто може стати наступником голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

О 03:41 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в жовтні стабілізувалися на рівні 66,43 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate стабілізувалися на рівні 63,03 долара за барель. Обидва контракти цього тижня подешевшали на 4-5%.

Значні втрати нафти цього тижня були спричинені посиленням побоювань щодо уповільнення попиту, особливо в умовах, коли світові економіки борються зі збільшенням торгових мит США.

Останні ознаки охолодження ринку праці в США також викликали занепокоєння щодо ослаблення попиту в країні, хоча стійке скорочення запасів дещо компенсувало це явище.

Що стосується пропозиції, ціни на нафту все ще перебували під впливом рішення ОПЕК+ про чергове підвищення квот на видобуток у вересні, оскільки картель поступово скасовує трирічні обмеження на поставки.

У четвер Росія підтвердила, що президент Володимир Путін зустрінеться з Трампом найближчими днями на тлі неодноразових закликів Трампа і Заходу до припинення конфлікту між Росією і Україною.

Війна, яка триває вже більше трьох років, надала певну підтримку нафтовим ринкам на тлі очікувань скорочення поставок з Росії. Однак потенційне перемир'я може компенсувати це.

Хоча США й запровадили суворі санкції проти російської нафтової промисловості, вони поки що мало що зробили для обмеження світових поставок.

Цього тижня Трамп наклав на Індію торговельні мита в розмірі до 50% за купівлю російської нафти, а також погрожував ввести мита для найбільшого покупця - Китаю.

Цей крок надав лише короткочасну підтримку цінам на нафту.