Ціни на нафту залишаються в плюсі, Brent біля $67,3 за барель

 

Ціни на нафту залишаються в плюсі вдень у четвер, але відступили від внутрішньоденних максимумів після того, як у Москві підтвердили погодження домовленості щодо проведення найближчими днями зустрічі путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Учасники ринку сподіваються, що цей саміт наблизить завершення російсько-української війни й пом'якшення обмежень на постачання російської нафти.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:36 кч становить $67,26 за барель, що на $0,39 (0,58%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,33 (0,51%), до $64,68 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent піднімалася до $67,68 за барель, на WTI - до $65,11 за барель.

Контракти на Brent і WTI завершили торги в середу на мінімумах за вісім тижнів після заяв президента США Дональда Трампа про прогрес у переговорах з росією, розгубивши все зростання, досягнуте раніше на побоюваннях щодо стійкості пропозиції в разі запровадження санкцій проти покупців російської нафти.

Нафтовий ринок отримує підтримку з боку ознак стабільності попиту на енергоносії в США, водночас занепокоєння щодо перспектив економічного зростання в умовах тривалої війни мит продовжує стримувати зростання цін.

Як показали оприлюднені напередодні офіційні дані, комерційні запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 3,03 млн барелів - до 423,7 млн барелів. Експерти в середньому очікували їх зниження на 1,1 млн барелів, за даними Trading Economics.

Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 1 серпня, зменшилися на 1,32 млн барелів, дистилятів - на 565 тис. барелів.

Водночас Saudi Aramco повідомила в середу, що у вересні підвищить ціни на нафту для азійських покупців другий місяць поспіль. У саудівській держкомпанії відзначили збереження сильного попиту. Основний сорт, який постачають в Азію, - Arab Light - подорожчає на $1 за барель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

