07.08.25
17:28
Ціни на нафту залишаються в плюсі, Brent біля $67,3 за барель
15:44 07.08.2025 |
Ціни на нафту залишаються в плюсі вдень у четвер, але відступили від внутрішньоденних максимумів після того, як у Москві підтвердили погодження домовленості щодо проведення найближчими днями зустрічі путіна з президентом США Дональдом Трампом.
Учасники ринку сподіваються, що цей саміт наблизить завершення російсько-української війни й пом'якшення обмежень на постачання російської нафти.
Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:36 кч становить $67,26 за барель, що на $0,39 (0,58%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,33 (0,51%), до $64,68 за барель.
Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent піднімалася до $67,68 за барель, на WTI - до $65,11 за барель.
Контракти на Brent і WTI завершили торги в середу на мінімумах за вісім тижнів після заяв президента США Дональда Трампа про прогрес у переговорах з росією, розгубивши все зростання, досягнуте раніше на побоюваннях щодо стійкості пропозиції в разі запровадження санкцій проти покупців російської нафти.
Нафтовий ринок отримує підтримку з боку ознак стабільності попиту на енергоносії в США, водночас занепокоєння щодо перспектив економічного зростання в умовах тривалої війни мит продовжує стримувати зростання цін.
Як показали оприлюднені напередодні офіційні дані, комерційні запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 3,03 млн барелів - до 423,7 млн барелів. Експерти в середньому очікували їх зниження на 1,1 млн барелів, за даними Trading Economics.
Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 1 серпня, зменшилися на 1,32 млн барелів, дистилятів - на 565 тис. барелів.
Водночас Saudi Aramco повідомила в середу, що у вересні підвищить ціни на нафту для азійських покупців другий місяць поспіль. У саудівській держкомпанії відзначили збереження сильного попиту. Основний сорт, який постачають в Азію, - Arab Light - подорожчає на $1 за барель.
