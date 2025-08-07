Нафта подорожчала на 1% завдяки сильному попиту в США, хоча макроекономічна невизначеність залишається

Ціни на нафту подорожчали на 1% у четвер, припинивши п'ятиденну низхідну динаміку, завдяки ознакам стабільного попиту в США, найбільшому споживачі нафти у світі, хоча невизначеність щодо макроекономічних наслідків американських мит обмежила зростання.

О 05:42 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 62 центи, або 0,9%, до 67,51 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate коштувала 65,03 долара за барель, подорожчавши на 68 центів, або 1,1%.

Обидва бенчмарки впали приблизно на 1% до найнижчого рівня за вісім тижнів у середу після заяв президента США Дональда Трампа про прогрес у переговорах з Москвою.

Трамп може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним вже наступного тижня, заявив у середу представник Білого дому, хоча США продовжують готуватися до введення вторинних санкцій, в тому числі потенційно проти Китаю, щоб змусити Москву припинити війну в Україні.

Росія є другим за величиною виробником нафти в світі після США.

Проте нафтові ринки отримали підтримку від більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США минулого тижня.

У середу Адміністрація енергетичної інформації повідомила, що запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 1 серпня, скоротилися на 3 млн барелів до 423,7 млн барелів, що перевищило очікування аналітиків, опитаних Reuters, які прогнозували скорочення на 591 000 барелів.

Запаси скоротилися через зростання експорту нафти зі США та збільшення обсягів переробки на нафтопереробних заводах, причому завантаження потужностей на узбережжі Мексиканської затоки, найбільшому нафтопереробному регіоні країни, та на західному узбережжі досягло найвищого рівня з 2023 року.

Аналітики JP Morgan зазначили в своєму звіті, що світовий попит на нафту до 5 серпня становив в середньому 104,7 млн барелів на день, що відповідає річному зростанню на 300 000 барелів на день, але на 90 000 барелів на день нижче їхнього прогнозу на місяць.

«Незважаючи на дещо м'який початок місяця, порівняно з нашими очікуваннями, високі показники попиту на нафту свідчать про те, що світове споживання нафти, ймовірно, буде поступово зростати протягом найближчих тижнів», - зазначили аналітики, додавши, що зростання споживання буде стимулювати авіаційне паливо та сировина для нафтохімічної промисловості.

Проте глобальна макроекономічна невизначеність після того, як США ввели нові мита на індійські товари, обмежила зростання цін.

У середу Трамп ввів додатковий 25-відсотковий митний тариф на індійські товари, посилаючись на їхнє продовження імпорту російської нафти. Новий імпортний податок набуде чинності через 21 день після 7 серпня.

«Хоча ці нові мита (накладені США на Індію) мають набути чинності за три тижні, ринки вже враховують їхній вплив на торговельні потоки, попит на ринках, що розвиваються, та енергетичну дипломатію в цілому», - зазначила старша аналітикиня ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Трамп також заявив, що може оголосити про введення додаткових мит на Китай, аналогічних 25-відсотковим митам, оголошеним раніше щодо Індії за її закупівлі російської нафти.

«Митні тарифи, ймовірно, зашкодять світовій економіці, що в кінцевому підсумку вплине на попит на паливо», - сказала Сачдева з Phillip Nova, додавши, що ринки не беруть до уваги той факт, що їхній вплив на економіку США та інфляцію буде набагато більшим.