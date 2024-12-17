Ціни на нафту знижуються через побоювання щодо попиту, увага зосереджена на засіданні ФРС

Ціни на нафту знизилися у вівторок, оскільки економічні дані з Китаю знову викликали занепокоєння щодо попиту, в той час як інвестори зберігали обережність напередодні рішення Федеральної резервної системи США по процентній ставці.

О 06:09 американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 11 центів до 70,60 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 6 центів до 73,85 доларів за барель.

За словами ринкового аналітика IG Тоні Сікамор (Tony Sycamore), на ціни «тиснула фіксація прибутку після 6-відсоткового ралі минулого тижня і вчорашньої порції розчаровуючих економічних даних з Китаю».

У понеділок ціни впали з багатотижневих максимумів через несподівану слабкість даних про споживчі витрати в Китаї, незважаючи на зростання промислового виробництва, а також через те, що інвестори почали займати вичікувальну позицію напередодні засідання ФРС.

У вівторок і середу ФРС проведе своє останнє в цьому році засідання, на якому, як очікується, знизить процентні ставки на чверть відсоткового пункту.

Засідання також проллє світло на те, наскільки ще, на думку чиновників, вони знизять процентні ставки у 2025 і 2026 роках, і чи буде центральний банк згортати пом'якшення в очікуванні вищої інфляції за нової адміністрації Трампа.

«Зниження ставки на 25 базисних пунктів вже враховано ринком, тому будь-які несподіванки (від засідання ФРС) можуть вплинути на ринок», - сказав Ан Фам, аналітик LSEG.

Зниження процентних ставок може стимулювати економічне зростання і попит на нафту.

Перспективи нафти на наступний рік затьмарюються зростанням поставок з країн, що не входять в ОПЕК+, таких як США і Бразилія, і уповільненням попиту, головним чином, в Китаї.

Минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство заявило у своєму щомісячному звіті, що навіть якщо група виробників ОПЕК+ продовжить скорочення видобутку, наступного року спостерігатиметься надлишок пропозиції на рівні 950 000 барелів на добу, що становить майже 1% від світового попиту.

У понеділок Європейська комісія оголосила про 15-й пакет санкцій ЄС проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, включаючи більш жорсткі заходи проти китайських компаній і більшої кількості суден з так званого «тіньового флоту» Москви, які не регулюються і не страхуються традиційними західними постачальниками.

Група західних країн розпочне перевірку страхових документів суден тіньового флоту Росії в Ла-Манші, Данських протоках, Фінській затоці та протоці між Швецією і Данією.

Нові санкції ЄС навряд чи призведуть до «реальних» перебоїв, оскільки більшість потоків зараз не користуються західними послугами, тому вони не будуть перервані, вважає Фам з LSEG.