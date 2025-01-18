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АНАЛІТИКА

Держекоінспекція відновила планові перевірки якості пального

 

З 1 січня 2025 року Державна екологічна інспекція України поновила планові перевірки нехарчової продукції, зокрема якості автомобільних бензинів, дизельного пального, суднового й котельного палива. Про це повідомила прес-служба Держекоінпекції.

Як зазначається, такі перевірки, що належать до ринкового нагляду, були тимчасово припинені під час воєнного стану, але тепер відновлюються відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року №1511.

Держекоінспекція закликає споживачів, органи влади, громадські організації й об'єднання підприємців інформувати про факти розповсюдження продукції, яка «завдає шкоди суспільним інтересам або має недоліки». Зокрема йдеться про продукцію, щодо якої неможливо встановити виробника, але можна ідентифікувати розповсюджувача.

Екологи також наголосили, що відповідно до статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», за порушення законодавства передбачені адміністративно-господарські санкції.

Наприклад, за введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, штраф становитиме 102 тис. грн. За розповсюдження небезпечної або невідповідної продукції передбачені штрафи від 17 до 51 тис. грн залежно від порушення й статусу підприємця.

Крім штрафів, у разі виявлення порушень може бути прийнято рішення про вилучення або відкликання продукції з обігу, заборону її розповсюдження чи усунення формальних невідповідностей.

Недопущення до перевірок також загрожує штрафом обсягом 170 тис. грн.

Як повідомляв enkorr, улітку минулого року Державна екологічна інспекція поновила позапланові перевірки якості пального. Підставою для цього стали зміни, внесені урядовою постановою від 8 березня 2024 р. № 261 у постанову КМУ № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція з 13 березня 2022 припинила державний нагляд, зокрема відбір зразків пального на українських АЗС.
За матеріалами: EnKorr
 

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