Кабмін хоче прив'язати пільги на комуналку до вчасної оплати послуг: законопроєкт

Кабінет міністрів затвердив проєкт закону, що зобов'язує пільгові категорії громадян щомісячно спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Умови надання пільг у разі відсутності оплати спожитих послуг коштами пільг будуть визначатися у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

На сайті Міністерства соціальної політики повідомляється, що держава щороку виділяє щонайменше 40 млрд грн на соціальну підтримку громадян для оплати житлово-комунальних послуг, що надається у вигляді житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

У 2024 році це близько 17,2 млрд грн у вигляді пільг і майже 30,3 млрд грн - у вигляді субсидій.

Разом з тим загальна сума заборгованості населення за житлово-комунальні послуги кожного року зростає.

Станом на початок серпня 2024 року загальна сума боргу громадян, яким надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг, становила 732,9 млн грн.

Субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На відміну від субсидій, в законодавстві відсутні норми щодо врахування факту наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у разі надання пільг.

Законопроєкт має виправити цю ситуацію.