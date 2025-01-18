Кабмін ухвалив стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року

Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року, а також затвердив план її реалізації в найближчі три роки.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 17 січня.

"План виконання стратегії має чіткі індикатори, конкретні кроки, відповідальних. Наше завдання - збудувати одну з найкращих і, що не менш важливо, одну з найбільш доступних медичних систем світу", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд ставить три стратегічні цілі:

* універсальний доступ громадян до медичних послуг;

"Для цього передбачили розширення ролі первинної ланки медичної допомоги та інтеграцію монопрофільних медзакладів до багатопрофільних лікарень. Посилимо систему реагування на загрози пандемій та війн, а також адаптуємо медицину під потреби ветеранів. Частиною змін буде також відбудова та модернізація лікарень", - пояснив Шмигаль.

* посилення міжсекторальної координації в управлінні медициною;

"Для цього плануємо зміцнити усі ланки управління, в тому числі Міністерство охорони здоров'я, Національну службу здоров'я, Центр громадського здоров'я та інші. Будемо вдосконалювати систему фінансування та ефективного використання ресурсів. Створимо міжсекторальний координаційний механізм. Адаптуємо Україну як майбутнього члена Євросоюзу до медичних стандартів ЄС", - зазначив прем'єр.

* розвиток людського капіталу та залучення інвестицій.

"Ідеться про кращу медичну освіту. Зокрема, за рахунок створення багатопрофільних лікарень при університетах та за рахунок інтеграції освітньої й наукової роботи", - сказав Шмигаль.

Він додав, що це також передбачає запровадження сучасних технологій, таких як телемедицина, інструменти штучного інтелекту, розвиток трансплантології, біоінженерії.

"Ставимо за мету цифровізувати управління медициною, повністю відмовитися від паперу й перейти в цифру. Плануємо залучати інвестиції в медичну галузь. Зокрема, за рахунок долучення приватних лікарень до реалізації програми медичних гарантій", - акцентував прем'єр.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набула чинності оновлена редакція постанови, що регулює надання платних послуг у лікарнях.

До того стало відомо, що на модернізацію медичних закладів України в 2025 році направлять 5,6 млрд грн, на Програму медичних гарантій - 175 млрд грн.