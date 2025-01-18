Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зарплати українців за рік зросли на 20%, - Мінекономіки

23:34 17.01.2025 |

Економіка

Зарплати українців за рік зросли на 20%, - Мінекономіки

 

Середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень. Зростання реальних зарплат (з урахуванням інфляції) становило 13%.

Про це сказав заступник міністра економіки України Андрій Телюпа, повідомляє РБК-Україна з посиленням на його заяву.

Таким чином, номінальне зростання зарплат у 2024 році було вище за попередні очікування уряду (20 581 гривень). Зростання реальних зарплат також перевищило очікування (12%).

Мінекономіки, як і раніше, прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24 389 гривень. В реальному вимірі зарплати зростуть на 8,1%.

Телюпа повідомив, що в уряді прогнозують інфляцію у 2025 році на рівні 9,5% (грудень до грудня). Водночас прогноз щодо зростання ВВП також залишається без змін - 2,7%.

Нагадаємо, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Зарплата в доларах у третьому кварталі 2024 року досягла 532 доларів та перевищила довоєнний рівень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1257
  0,0472
 0,11
EUR
 1
 43,3684
  0,0484
 0,11

Курс обміну валют на 16.01.25, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0870  0,04 0,10 42,8067  0,11 0,25
EUR 43,4259  0,01 0,03 44,2222  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1400  0,04 0,09 42,1500  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес