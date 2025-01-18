Зарплати українців за рік зросли на 20%, - Мінекономіки

Середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень. Зростання реальних зарплат (з урахуванням інфляції) становило 13%.

Про це сказав заступник міністра економіки України Андрій Телюпа, повідомляє РБК-Україна з посиленням на його заяву.

Таким чином, номінальне зростання зарплат у 2024 році було вище за попередні очікування уряду (20 581 гривень). Зростання реальних зарплат також перевищило очікування (12%).

Мінекономіки, як і раніше, прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24 389 гривень. В реальному вимірі зарплати зростуть на 8,1%.

Телюпа повідомив, що в уряді прогнозують інфляцію у 2025 році на рівні 9,5% (грудень до грудня). Водночас прогноз щодо зростання ВВП також залишається без змін - 2,7%.

Нагадаємо, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Зарплата в доларах у третьому кварталі 2024 року досягла 532 доларів та перевищила довоєнний рівень.