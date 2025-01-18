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Зупинить ввезення промислових обсягів товарів: ЄБА пояснила підтримку ПДВ за посилки до 150 євро
23:44 17.01.2025 |
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) підтримує скасування звільнення від сплати податку на додану вартість на імпортовані товари вартістю до 150 євро.
Про це зазначається в офіційному листі асоціації до голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву.
"Позиція Асоціації ґрунтується на переконанні, що поточне регулювання залишає численні можливості для ухилення від сплати ПДВ недоброчесними підприємцями. Йдеться, наприклад, про поділ замовлення на декілька посилок, зміну вартості товарів, ввезення промислових обсягів товарів у супроводжуваному та несупроводжуваному багажі", - йдеться в повідомленні ЄБА.
У повідомленні також наводяться дані дослідженням Інституту соціально-економічної трансформації, згідно яким серед 100 найбільших отримувачів міжнародних поштових відправлень 81 фізична особа сумарно отримали за дев'ять місяців 2024 року майже 18,8 тис. посилок або в середньому 232 посилки на кожного. Жодна з них не перевищила вартість у 150 євро, відповідно такі посилки були звільнені від сплати ПДВ.
За таких умов, вважають в асоціації, одна фізична особа, отримуючи лише одне поштове відправлення на добу, може за місяць імпортувати без оподаткування товарів на суму до 4,5 тис євро. Відтак, йдеться про промислові партії товарів, фактично звільнені від оподаткування.
Нагадаємо:
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість та митом поштових відправлень в Україну. Вони передбачають оподаткування ПДВ (20%) всіх посилок із-за кордону, незалежно від вартості.
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