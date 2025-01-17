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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
«Ринок відмовився – надто складно. Працюємо самі». Укрнафта буритиме у Карпатах
17:50 17.01.2025 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Новини компаній
Укрнафта пробурила першу за 13 років свердловину на одному з наймолодших та найперспективніших родовищ в Івано-Франківській області. Про це повідомила пресслужба компанії.
Родовище, відкрите у 1990 році, розташоване на висоті 1080 метрів над рівнем моря.
За словами директора Укрнафти Сергія Корецького, умови роботи там надскладні - "гірська місцевість, відсутність достатніх комунікацій". Востаннє там зводили нові об'єкти ще 2011 року.
"Працюємо власними силами, бо ринок відмовився - надто складно. Тому підняли туди власні верстати - маємо перші серйозні результати", - розповів Корецький.
Він додав, що у 2025-2026 роках Укрнафта планує пробурити на родовищі в Карпатах ще 10 нових свердловин.
Паралельно на родовищі розширюють пропускну здатність трубопроводів.
"Наявна інфраструктура просто не здатна буде пропустити очікуваний об'єм", - пояснив Корецький.
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