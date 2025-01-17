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АНАЛІТИКА

«Ринок відмовився – надто складно. Працюємо самі». Укрнафта буритиме у Карпатах

 

Укрнафта пробурила першу за 13 років свердловину на одному з наймолодших та найперспективніших родовищ в Івано-Франківській області. Про це повідомила пресслужба компанії.

Родовище, відкрите у 1990 році, розташоване на висоті 1080 метрів над рівнем моря.

За словами директора Укрнафти Сергія Корецького, умови роботи там надскладні - "гірська місцевість, відсутність достатніх комунікацій". Востаннє там зводили нові об'єкти ще 2011 року.

"Працюємо власними силами, бо ринок відмовився - надто складно. Тому підняли туди власні верстати - маємо перші серйозні результати", - розповів Корецький.

Він додав, що у 2025-2026 роках Укрнафта планує пробурити на родовищі в Карпатах ще 10 нових свердловин.

Паралельно на родовищі розширюють пропускну здатність трубопроводів.

"Наявна інфраструктура просто не здатна буде пропустити очікуваний об'єм", - пояснив Корецький.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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