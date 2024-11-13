Нафта зменшує втрати через обмежену пропозицію, але непевний попит обмежує зростання

Ціни на нафту зросли в середу на ознаках короткострокового дефіциту пропозиції, але залишилися біля найнижчого рівня за два тижні, через день після того, як ОПЕК знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту в 2024 і 2025 роках.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:20 EET подорожчали на 17 центів, або на 0,24%, до 72,06 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 14 центів, або на 0,21%, до 68,26 долара.

«Ціни на нафту зросли, оскільки дефіцит на фізичному ринку компенсував ведмежі настрої щодо попиту. Покупці на фізичному ринку були особливо активними, і будь-які доступні вантажі швидко розкуповувалися», - зазначають аналітики ANZ.

Але падіння прогнозів попиту і слабкість в Китаї, головному споживачеві, продовжували впливати на ринкові настрої.

«Ми можемо очікувати, що ціни будуть і надалі консолідуватися навколо поточних рівнів», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG, додавши, що нещодавня спроба відскоку була швидко продана.

«Відсутність більш прямих фіскальних стимулів з боку Китаю кидає тінь на перспективи попиту на нафту в поєднанні з перспективами збільшення видобутку нафти в США за президентства Трампа і планами ОПЕК+ щодо збільшення видобутку», - додав Єап.

У своєму щомісячному звіті у вівторок Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила, що світовий попит на нафту зросте на 1,82 млн барелів на добу у 2024 році, в порівнянні з прогнозом зростання на 1,93 млн б/д минулого місяця, в основному через слабкість Китаю, найбільшого світового імпортера нафти.

У вівторок ціни на нафту зросли на 0,1% після падіння приблизно на 5% протягом двох попередніх сесій.

ОПЕК також знизила оцінку зростання світового попиту на нафту до 2025 року до 1,54 млн барелів на добу з 1,64 млн барелів на добу.

Міжнародне енергетичне агентство, яке має набагато нижчий прогноз, опублікує свій оновлений прогноз у четвер.

«На нашу думку, переобрання колишнього президента Трампа навряд чи суттєво вплине на фундаментальні показники нафтового ринку в найближчій перспективі», - пишуть аналітики Barclays.

«Бурити, бурити, бурити: це, швидше за все, не спрацює як стратегія для суттєвого зниження цін на нафту в найближчій перспективі», враховуючи, що запас затверджених дозволів фактично зріс за часів адміністрації Байдена, зазначають аналітики.

Однак ринки все одно відчують наслідки перебоїв з поставками з Ірану або подальшої ескалації між Іраном та Ізраїлем, вважають в Barclays.

Очікуваний кандидат на посаду держсекретаря Дональда Трампа, сенатор США Марко Рубіо, відомий своєю жорсткою позицією щодо Ірану, Китаю та Куби. Посилення санкцій проти Ірану може порушити світові поставки нафти, тоді як більш жорсткий підхід до Китаю може ще більше послабити попит на нафту в найбільшому споживачі у світі.

У вівторок два керівники центральних банків США заявили, що процентні ставки діють як гальмо для інфляції, яка все ще перевищує позначку в 2%, припускаючи, що Федеральний резерв буде відкритий для подальшого зниження процентних ставок.

Минулого тижня ФРС знизила облікову ставку на чверть відсоткового пункту до діапазону 4,50%-4,75%. Зниження процентних ставок зазвичай стимулює економічну активність та попит на енергоносії.

Щотижневі звіти про запаси в США були відкладені на день після свята Дня ветеранів у понеділок. Дані від Американського інституту нафти будуть опубліковані в середу о 16:30 за східним часом (21:30 за Гринвічем).

Аналітики, опитані Reuters, в середньому оцінили, що запаси нафти зросли приблизно на 100 000 барелів за тиждень до 8 листопада.