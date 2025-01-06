Нафта дешевшає з майже 3-місячних максимумів на тлі сильного долара, напередодні економічних даних

Ціни на нафту знизилися в понеділок на тлі сильного долара США, занепокоєння з приводу санкцій і напередодні ключових економічних даних від Федеральної резервної системи США та даних по заробітній платі в США, які вийдуть цього тижня.

О 06:45 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 21 цент, або на 0,3%, до 76,3 долара за барель після того, як в п'ятницю встановилися на найвищому рівні з 14 жовтня.

Американська нафта WTI подешевшала на 19 центів, або на 0,3%, до 73,77 долара за барель, після закриття в п'ятницю на максимумі з 11 жовтня.

Раніше нафта зростала протягом п'яти сесій в надії на зростання попиту після похолодання в Північній півкулі і збільшення фіскальних стимулів з боку Китаю для пожвавлення своєї економіки, що занепадає.

Однак, як написала в понеділок у своєму звіті старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева (Priyanka Sachdeva), сильний долар залишається в полі зору інвесторів.

В понеділок долар залишився близьким до дворічного піку, сильніший долар робить дорожчою покупку сировинних товарів, що оцінюються в доларах, і, отже, стримує тиск на нафту.

Інвестори також очікують на економічні новини, щоб отримати більше підказок про перспективи Федеральної резервної системи та споживання енергії.

Протокол останнього засідання ФРС має бути опублікований в середу, а звіт по заробітній платі за грудень вийде в п'ятницю.

На настрої також вплинули перебої з поставками іранської та російської нафти, оскільки західні країни посилили свої санкції.

Адміністрація Байдена планує накласти більше санкцій на Росію через її війну в Україні, націлившись на її нафтові доходи за допомогою дій проти танкерів, що перевозять російську нафту, повідомили в неділю два джерела, обізнані з цим питанням.

Goldman Sachs очікує, що до другого кварталу видобуток і експорт Ірану впадуть в результаті очікуваних змін в політиці і посилення санкцій з боку адміністрації нового президента США Дональда Трампа.

За їхніми прогнозами, до другого кварталу видобуток у країні-члені ОПЕК може впасти на 300 000 барелів на добу до 3,25 млн барелів на добу.

Минулого тижня кількість нафтових бурових установок в США, що є індикатором майбутнього видобутку, скоротилася на одну до 482, як показав щотижневий звіт енергетичної компанії Baker Hughes в п'ятницю.

Тим не менш, світовий ринок нафти затьмарений надлишком пропозиції в цьому році, оскільки зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК, за прогнозами аналітиків, в значній мірі компенсує зростання світового попиту, а також з урахуванням можливості збільшення видобутку в США за часів Трампа.