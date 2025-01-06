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Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом
11:21 06.01.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д про посилення контролю на гральному ринку.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з "Голосу".
Згідно з ним, ліквідується Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Замість неї до 1 квітня 2025 року буде створено новий уповноважений орган та масштабне міністерство, яке буде формувати політику у сфері великого бізнесу та лотерей.
Крім того, впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних веб-сайтів/мобільних додатків.
Також забороняється реклама азартних ігор, крім того: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформі та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.
Забороняється також:
• пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;
• здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб;
• пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.
Крім того, забороняється спонсорство, крім спонсорства у спорті.
Лотереї підпадають під обмеження обмеження грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносини із країною-агресором, використання банківських розрахунків.
Уточнюються норми неможливості отримання ліцензії особами, пов'язаними із країною-агресором. Забороняється використання їх брендів.
Також впроваджуються "контрольні закупки" під час перевірок із відеофіксацією.
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