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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом

11:21 06.01.2025 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д про посилення контролю на гральному ринку.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з "Голосу".

Згідно з ним, ліквідується Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Замість неї до 1 квітня 2025 року буде створено новий уповноважений орган та масштабне міністерство, яке буде формувати політику у сфері великого бізнесу та лотерей.

Крім того, впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних веб-сайтів/мобільних додатків.

Також забороняється реклама азартних ігор, крім того: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформі та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

Забороняється також:

• пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

• здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб;

• пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

Крім того, забороняється спонсорство, крім спонсорства у спорті.

Лотереї підпадають під обмеження обмеження грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносини із країною-агресором, використання банківських розрахунків.

Уточнюються норми неможливості отримання ліцензії особами, пов'язаними із країною-агресором. Забороняється використання їх брендів.

Також впроваджуються "контрольні закупки" під час перевірок із відеофіксацією.
За матеріалами: Економічна правда
 

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