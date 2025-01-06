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В Україні запрацював онлайн-кабінет перевізника
У межах реформи міжнародних автобусних перевезень в Україні запустили онлайн-кабінет перевізника для міжнародних маршрутів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.
Зазначається, що на першому етапі перевізникам доступна функція продовження маршруту без внесення змін у діючий маршрут. Йдеться про тих перевізників, в яких завершується термін дії дозволу на регулярний маршрут та які мають необхідність продовжити дозвіл для подальшого виконання маршруту.
Подати заяву на продовження маршруту потрібно не раніше ніж за 180 днів до закінчення строку дії дозволу України та не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку його дії.
Цією опцією також мають скористатись ті перевізники, які раніше звернулися з пакетом документів до міністерства щодо продовження маршруту.
Таким чином, перевізнику не потрібно буде більше подавати паперові пакети документів на розгляд окремої комісії в Міністерстві, а можна буде самостійно відкривати, продовжувати та вносити зміни до маршрутів.
Наступною опцією, що невдовзі стане доступна в кабінеті, буде можливість відкривати маршрут та вносити зміни до чинних маршрутів.
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