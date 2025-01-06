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Україна торік експортувала понад 746 тисяч тонн цукру
12:08 06.01.2025 |
Упродовж 2024 року Україна досягла рекордного показника в експорті цукру, поставивши 746,3 тисячі тонн на суму 419 млн доларів.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".
"2024 рік став рекордним для вітчизняної цукрової галузі - українські цукровики встановили історичний рекорд експорту цукру, спрямувавши на зовнішні ринки 746,3 тис. т цукру на суму 419 млн дол.", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зауважили, що це найвищий показник експорту цукру в рамках календарного року згідно статистики, яка бере свій початок від створення Національної асоціації цукровиків України.
Так, до країн Європейського Союзу було спрямовано 40% експорту, а на Світовий ринок вдалось поставити 60%.
Щодо напрямів поставок на Світовий ринок, то основними країнами-покупцями українського цукру були країни MENA (Близького Сходу та Північної Африки) та Північна Македонія.
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