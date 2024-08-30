Нафта зростає на тлі занепокоєння щодо поставок на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли в п'ятницю на тлі побоювань інвесторів щодо поставок на Близькому Сході, хоча ознаки ослаблення попиту обмежили зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в жовтні, термін дії яких закінчується в п'ятницю, зросли о 06:10 EET на 23 центи, або на 0,3%, до 80,17 долара за барель. Більш активно торгуваний контракт на листопад виріс на 20 центів, або 0,2%, до $79,02.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 18 центів, або на 0,2%, до 76,09 долара.

Обидва бенчмарки виросли в четвер більш ніж на 1 долар на побоюваннях щодо поставок нафти, збільшившись за тиждень на 1,5% і 1,7% відповідно.

«Поточні побоювання щодо зменшення поставок з Лівії були посилені планами Іраку стримати видобуток, що разом може негативно вплинути на світові поставки нафти», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

«Однак, похмурі економічні перспективи континентального Китаю, найбільшого в світі імпортера сирої нафти, продовжують залишатися постійним фактором, що стримує попит на нафту».

Більше половини видобутку нафти в Лівії, або близько 700 000 барелів на добу, було зупинено в четвер, а експорт став на паузу в декількох портах після протистояння між конкуруючими політичними угрупованнями.

За даними консалтингової компанії Rapidan Energy Group, втрати видобутку в Лівії можуть сягнути від 900 000 до 1 млн барелів на добу і тривати кілька тижнів.

Тим часом, очікується, що поставки з Іраку також зменшаться після того, як видобуток країни перевищив її квоту в ОПЕК+, повідомило Reuters у четвер джерело, яке безпосередньо знайоме з цим питанням.

Ірак планує скоротити видобуток нафти до 3,85-3,9 млн барелів на добу в наступному місяці.

Однак, ціни на нафту Brent і WTI все одно знизяться на 0,7% і 2,3% в серпні, що стане другим місячним падінням поспіль.

Занепокоєння щодо попиту продовжує тиснути на ринок, оскільки дані про запаси нафти в США показали, що за тиждень, що закінчився 23 серпня, запаси нафти скоротилися приблизно на третину, порівняно з очікуваними.

«Ринок стурбований середньостроковими перспективами, оскільки баланси нафти на 2025 рік виглядають слабкими, - відзначають аналітики ANZ.

«Ми вважаємо, що ОПЕК не матиме іншого вибору, окрім як відтермінувати фазу виходу із добровільного скорочення видобутку, якщо вона хоче отримати вищі ціни», - зазначають аналітики ANZ.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, разом відомі як ОПЕК+, мають намір поступово відмовитися від добровільного скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу протягом року з жовтня 2024 року по вересень 2025 року.