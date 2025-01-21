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На порталі «Дія» відновили послугу автоматичного закриття ФОП

09:09 21.01.2025 |

Економіка

 

На порталі «Дія» знову доступна можливість припинення діяльності фізичної особи-підприємця онлайн без участі державного реєстратора.

Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Якщо вирішили змінити діяльність або ж масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом. Автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор та зменшує час очікування», - зазначив віцепрем'єр.
 

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