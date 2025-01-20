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Держбюджет України торік отримав ₴1133,5 мільярда платежів податкової служби
16:59 20.01.2025 |
Надходження до державного бюджету в січні-грудні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою України, становлять 1133,5 млрд грн.
Про це повідомила Державна податкова служба України, передає Укрінформ.
Зазначається, що надходження до загального фонду державного бюджету у січні-грудні 2024 року становили 1036,8 млрд грн.
Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,2%.
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