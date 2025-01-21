Нафта мало змінилася, оскільки трейдери аналізують відстрочку Трампа щодо мит і план збільшити видобуток нафти в США

Ціни на нафту мало змінилися на азіатських торгах у вівторок, оскільки інвестори оцінили плани президента Дональда Трампа застосувати нові мита пізніше, ніж очікувалося, одночасно збільшуючи видобуток нафти і газу в США.

О 06:05 EET ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1 цент, або 0,01%, до 80,14 долара за барель.

Найбільш активний березневий контракт на нафту WTI знизився на 60 центів, або 0,78%, до 76,79 долара за барель. У понеділок торги на американському ринку не проводилися через державний вихідний день. Лютневий контракт закінчується у вівторок.

«Сьогодні вранці ринки повинні були перетравити багато рухомих частин, в основному під впливом заголовків, що є відмінною рисою епохи Трампа 2.0», - сказав Єп Чжун Ронг, ринковий стратег в IG.

Початкове відчуття полегшення від того, що торговельні заходи не були в центрі уваги Трампа в «перший день», було швидко нівельовано повідомленнями про 25% митами на Мексику і Канаду вже в лютому, що призвело до зміни настроїв щодо ризиків».

Одразу після своєї інавгурації в понеділок Трамп не запровадив нових масштабних торговельних заходів, але доручив федеральним органам розслідувати недобросовісну торговельну практику з боку інших країн.

Він сказав, що розглядає можливість запровадження 25% мит на імпорт з Канади та Мексики з 1 лютого, а не в перший день свого перебування на посаді, як обіцяв раніше.

Митна відстрочка спочатку допомогла знизити ціни на нафту, але мита на канадську нафту можуть зрештою підняти ринок вище.

Майже весь канадський експорт нафти йде до США і зазвичай продається зі знижкою до WTI. «Таким чином, санкції США підвищують ризик зростання вартості більшої частини канадського експорту нафти», - зазначає аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Трейдери тепер будуть розмірковувати над масштабами потенційного підвищення Трампом мит на Китай, що може викликати певну обережність на нафтових ринках на тлі і без того слабких економічних умов Китаю, зазначає Йеп з IG.

Тим часом, можливий сплеск видобутку нафти в США з акцентом Трампа на «drill baby drill» залишається значним фактором, що впливає на динаміку попиту і пропозиції на нафту, додав Йеп.

У понеділок Трамп виклав масштабний план прискорення видачі дозволів на видобуток нафти, газу та електроенергії, щоб максимізувати і без того рекордно високе виробництво енергії в США.

Президент США також заявив, що його адміністрація «ймовірно» припинить купувати нафту у Венесуели. США є другим за величиною покупцем венесуельської нафти після Китаю.

Трамп також пообіцяв поповнити стратегічні запаси, що може стати «бугаєвим» кроком для цін на нафту, оскільки збільшить попит на американську сиру нафту.

У США видобуток нафти в Північній Дакоті, за оцінками, знизився від 125 000 до 150 000 барелів на добу через екстремально холодну погоду і пов'язані з цим операційні проблеми, повідомило в понеділок управління нафтопроводів штату.