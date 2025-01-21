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АНАЛІТИКА

Корейські компанії запатентували нову технологію укладання асфальтного покриття в Україні

09:11 21.01.2025 |

Економіка

 

Корейські компанії пропонують використовувати нову для України технологію укладання асфальтного покриття і вже запатентували її в Україні. Про це повідомило Державне агентство відновлення.

Співпрацю у сфері дорожньої галузі з представниками українських офісів POSCO International Corporation та компанії SG обговорив голова Агентства Сергій Сухомлин.

POSCO - найбільша сталеливарна компанія Південної Кореї. Свою зацікавленість у відбудові України вона анонсувала ще у 2023 році.

"У Республіці Корея така технологія працює вже 10 років. І довела свою ефективність за цей період. Менше шуму, менше пилу на дорогах, мінімум пошкоджень покриття. А ще - це набагато дешевше. Агентство відновлення зацікавлене у такій співпраці", - розповів Сухомлин.

За корейською технологією, замінюють лише верхній шар покриття. Замість щебеню, який становить левову частку асфальтної суміші, використовують шлаки металургійних підприємств.

Компанія SG перебуває на стадії необхідних обрахунків, попереду - сертифікація формули.

Після проходження цих етапів планують пробне вкладання покриття за корейською технологією на невеликій ділянці однієї з українських доріг. В Агентстві сподіваються, що це відбудеться вже навесні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Корея
 

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