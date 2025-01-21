Фінансові новини
- |
- 21.01.25
- |
- 10:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корейські компанії запатентували нову технологію укладання асфальтного покриття в Україні
09:11 21.01.2025 |
Корейські компанії пропонують використовувати нову для України технологію укладання асфальтного покриття і вже запатентували її в Україні. Про це повідомило Державне агентство відновлення.
Співпрацю у сфері дорожньої галузі з представниками українських офісів POSCO International Corporation та компанії SG обговорив голова Агентства Сергій Сухомлин.
POSCO - найбільша сталеливарна компанія Південної Кореї. Свою зацікавленість у відбудові України вона анонсувала ще у 2023 році.
"У Республіці Корея така технологія працює вже 10 років. І довела свою ефективність за цей період. Менше шуму, менше пилу на дорогах, мінімум пошкоджень покриття. А ще - це набагато дешевше. Агентство відновлення зацікавлене у такій співпраці", - розповів Сухомлин.
За корейською технологією, замінюють лише верхній шар покриття. Замість щебеню, який становить левову частку асфальтної суміші, використовують шлаки металургійних підприємств.
Компанія SG перебуває на стадії необхідних обрахунків, попереду - сертифікація формули.
Після проходження цих етапів планують пробне вкладання покриття за корейською технологією на невеликій ділянці однієї з українських доріг. В Агентстві сподіваються, що це відбудеться вже навесні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп призупиняє допомогу США іноземним країнам на 90 днів для проведення перевірок
|Сенат одноголосно затвердив Рубіо новим держсекретарем США
|Трамп: ми створимо найсильнішу армію і будемо вимірювати успіх за війнами, які закінчуємо
|Трамп оголосив про створення нової служби з торговельних мит
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Корейські компанії запатентували нову технологію укладання асфальтного покриття в Україні
|На порталі «Дія» відновили послугу автоматичного закриття ФОП
|Нафта мало змінилася, оскільки трейдери аналізують відстрочку Трампа щодо мит і план збільшити видобуток нафти в США
|Суд передав АРМА майно Нікопольського феросплавного заводу Коломойського
|Держбюджет України торік отримав ₴1133,5 мільярда платежів податкової служби
|Наглядова рада «Агенції оборонних закупівель» рекомендувала Умєрову продовжити контракт з Безруковою
Бізнес
|ЄС розширив розслідування проти Маскового Х
|Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею
|Boeing відновив випробування найновішого лайнера: 777X здійснив перший за пів року політ
|Samsung працює над новим типом акумуляторів для своїх смартфонів
|Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт
|У жовтні Microsoft завершить підтримку Word, Excle, Outlook та інших офісних застосунків на Windows 10
|Nintendo Switch 2 офіційно анонсована — названа дата релізу