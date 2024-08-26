Постачання дизпального в Україну зростають

Несподівані новини про затвердження підняття акцизів активізували ринок, який вагався імпортувати додаткові обсяги. Ситуація більш ніж сприятлива, оскільки ціни на зовнішньому ринку падали. Водночас постає традиційне питання: чи не переллють трейдери ринок знову, не відчувши ефекту від своєї нехитрої тактики? У будь-якому разі сплеск постачання вже почався.

Основною новиною тижня стало проходження Верховною Радою формальностей на шляху до підпису законопроєкту №11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Раніше лунали повідомлення, що подолати скарги нардепів парламент швидко не зможе, а тому дату підвищення податку прогнозували на 1 жовтня.

Ясність у цьому питанні миттєво позначилася на продажах.

«Попит відчутно пожвавився», - зазначили в одній із компаній.

А ось щодо цін, то поки «акцизна» новина на них не вплинула. Вочевидь, цей чинник проявиться найближчим часом.

«Уже зараз на півдні є компанії, які пригальмували продажі. Всі розуміють, що з наступного тижня буде вище, і це компенсує можливі втрати на зберіганні ресурсу. 41 грн/л і більше - такі реалії південного ринку найближчим часом», - зазначив засновник «Мартін Трейду» Володимир Порайко.

Станом на 23 серпня вартість дизельного пального на півдні становить 39,85-41 грн/л. Але, зі слів імпортерів, лунають пропозиції й за 39,60 грн/л. На нижній межі пропонували пальне «Укройлпродукт» (39,85 грн/л), ОККО (39,90 грн/л) й ЗНГК (40 грн/л).

На заході ситуація трохи краща. «Там більша маржинальність», - розповіли в одній із паливних компаній.

Вартість пального на цьому напрямку варіюється у діапазоні 41,45-43,85 грн/л, але, як і на півдні, компанії за змоги притримують ресурс.

Загалом, згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», середня вартість дизпального за тиждень втратила 0,47 грн/л і становить 42,97 грн/л.

Це стало наслідком зниження цін на зовнішньому ринку: з 16 по 22 серпня європейські котирування втратили $19/т (0,79 грн/л) й перебували у діапазоні $690-705/т.

Почалося?

Минулого тижня середньодобовий імпорт дизельного пального був найбільшим, починаючи з кінця березня. Відвантаження зросли порівняно з тижнем раніше на 17%, до 21,65 тис. т на добу.

Приріст відбувся шляхом збільшення залізничних постачань, які більшою мірою залежать від графіка відвантажень і завантаженості колій. Так, імпорт пального вагонами-цистернами минулого тижня становив 8,38 тис. т на добу, що на 76% більше, ніж тижнем раніше.

Завдяки збільшенню залізничного обсягу імпорт дизпального з Польщі минулого тижня зріс на 79%, до 7,07 тис. т на добу.

На 48% збільшилися і відвантаження з Румунії, до 7,26 тис. т. Трейдери наростили постачання всіма видами транспорту: залізничні партії додали 35%, автомобільні - 16%, водою - 63%.

З 1,39 до 1,51 тис. т зросли постачання з Литви. З 26 серпня по 1 вересня пальне Orlen Lietuva здешевшає на $24-25/т, до $746-764/т. Українські компанії пропонують його на 0,8-0,9 грн/л дешевше, ніж попереднього тижня. Наприклад, на telegram-каналі УНТК зазначено, що вартість пального литовського виробника становить 39,10-39,80 грн/л залежно від базису постачання попри 39,90-40,60 грн/л тижнем раніше.

Слід зазначити, що минулого тижня на 42% зменшилися постачання дизелю з Греції. Частину грецького ресурсу було заміщено імпортом з Румунії. Також на 28% знизилися відвантаження з Туреччини. Нагадаємо, на початку серпня трейдери «розпечатали» турецький напрямок, відвантаживши партію ресурсу з порту в Ярімці.

Наступного тижня до чинників, які сприятимуть зростанню цін на дизель, можуть додатися і європейські котирування. Станом на 15:25 23 серпня ф'ючерси на газойль зросли на $10/т, до $708,5/т.



