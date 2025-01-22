Україна йде на рекорд у переробці сої, паралельно зростає експорт соєвого шроту до ЄС

Переробка соєвих бобів у грудні в Україні досягла місячного максимуму та склала трохи більше 250 тис. тонн, що практично відповідало листопадовим показникам, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Аналітики зазначили, що протягом листопада-грудня 2024 року в Україні спостерігався локально високий попит на сою з боку переробних підприємств, що було зумовлено вищою привабливістю переробки порівняно із соняшником, продаж якого в сезоні-2024/2025 значно скоротився.

"Сектор соєвих бобів в Україні через активнішу пропозицію сировини та більш привабливу вартість демонструє високі обсяги переробки. Всього у вересні-грудні в країні було перероблено рекордні для галузі 867 тис. тонн сої. До цього максимум для вересня-грудня фіксувався у 2019 році. /2020 МР - 665 тис. тонн", - наголосили експерти.

В "АПК-Інформ" прогнозують, що такі темпи переробки, ймовірно, збережуться й надалі, чому сприятимуть одразу рекордний урожай сої у 2024 році (6,2 млн тонн -ІФ-У); збільшення попиту на соєвий шрот з боку Європейського Союзу, зокрема з боку Польщі та Угорщини; складнощі з формуванням сировинної бази у переробників соняшнику, низька пропозиція та більш висока вартість олійної в порівнянні із соєвими бобами.

Основним стимулом для збільшення переробки залишається активний попит на український соєвий шрот з боку Євросоюзу: згідно з оперативними даними, експорт цього продукту з України у вересні-грудні 2024/2025 МР становив 284 тис. тонн (+14% до 2023/24 МР), що стало абсолютним максимумом для даного періоду, звернули увагу аналітики.

Вони стверджують, що соя є гарною альтернативою для заводів та дозволить збільшити завантаження їх потужностей.

У той же час нарощування обсягів переробки соєвих бобів призводить до перенасичення внутрішнього ринку соєвим шротом та макухою. Виробництво цих продуктів зростає другий сезон поспіль, а ціни попиту на експортному напрямі у 2024/2025 МР значно знизилися. Так, у середньому ціни попиту на експортному ринку соєвого шроту восени 2024 року поступаються цінам за аналогічний період 2023 року до $100 за тонну (умови DAP-західний кордон). Основними чинниками зниження цін є здешевлення соєвих бобів цього сезону, а також зростання пропозиції на європейському ринку соєвого шроту з Південної Америки.

Крім того, експортна логістика продуктів переробки сої дещо відрізняється від логістики продуктів переробки соняшнику. У середньому понад 90% відвантажень соєвого шроту відбувається наземним транспортом через західний кордон через Польщу та Угорщину, внаслідок чого ринок чутливіший до блокування пунктів пропуску.

Експерти додали, що після входу в переробку сої більшої кількості компаній з листопада 2024 фіксується збільшення експорту шроту водним транспортом до 11%.