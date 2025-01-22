Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна йде на рекорд у переробці сої, паралельно зростає експорт соєвого шроту до ЄС

13:57 22.01.2025 |

Новини АПК

 

Переробка соєвих бобів у грудні в Україні досягла місячного максимуму та склала трохи більше 250 тис. тонн, що практично відповідало листопадовим показникам, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Аналітики зазначили, що протягом листопада-грудня 2024 року в Україні спостерігався локально високий попит на сою з боку переробних підприємств, що було зумовлено вищою привабливістю переробки порівняно із соняшником, продаж якого в сезоні-2024/2025 значно скоротився.

"Сектор соєвих бобів в Україні через активнішу пропозицію сировини та більш привабливу вартість демонструє високі обсяги переробки. Всього у вересні-грудні в країні було перероблено рекордні для галузі 867 тис. тонн сої. До цього максимум для вересня-грудня фіксувався у 2019 році. /2020 МР - 665 тис. тонн", - наголосили експерти.

В "АПК-Інформ" прогнозують, що такі темпи переробки, ймовірно, збережуться й надалі, чому сприятимуть одразу рекордний урожай сої у 2024 році (6,2 млн тонн -ІФ-У); збільшення попиту на соєвий шрот з боку Європейського Союзу, зокрема з боку Польщі та Угорщини; складнощі з формуванням сировинної бази у переробників соняшнику, низька пропозиція та більш висока вартість олійної в порівнянні із соєвими бобами.

Основним стимулом для збільшення переробки залишається активний попит на український соєвий шрот з боку Євросоюзу: згідно з оперативними даними, експорт цього продукту з України у вересні-грудні 2024/2025 МР становив 284 тис. тонн (+14% до 2023/24 МР), що стало абсолютним максимумом для даного періоду, звернули увагу аналітики.

Вони стверджують, що соя є гарною альтернативою для заводів та дозволить збільшити завантаження їх потужностей.

У той же час нарощування обсягів переробки соєвих бобів призводить до перенасичення внутрішнього ринку соєвим шротом та макухою. Виробництво цих продуктів зростає другий сезон поспіль, а ціни попиту на експортному напрямі у 2024/2025 МР значно знизилися. Так, у середньому ціни попиту на експортному ринку соєвого шроту восени 2024 року поступаються цінам за аналогічний період 2023 року до $100 за тонну (умови DAP-західний кордон). Основними чинниками зниження цін є здешевлення соєвих бобів цього сезону, а також зростання пропозиції на європейському ринку соєвого шроту з Південної Америки.

Крім того, експортна логістика продуктів переробки сої дещо відрізняється від логістики продуктів переробки соняшнику. У середньому понад 90% відвантажень соєвого шроту відбувається наземним транспортом через західний кордон через Польщу та Угорщину, внаслідок чого ринок чутливіший до блокування пунктів пропуску.

Експерти додали, що після входу в переробку сої більшої кількості компаній з листопада 2024 фіксується збільшення експорту шроту водним транспортом до 11%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1661
  0,0110
 0,03
EUR
 1
 43,6419
  0,1421
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8740  0,12 0,28 42,5380  0,13 0,30
EUR 43,5280  0,00 0,00 44,3144  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,13 0,31 42,0800  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес