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Мінфін на аукціонах ОВДП 21 січня залучив до держбюджету 8,5 млрд грн

12:51 22.01.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 21 січня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,506 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 січня 2025 року до державного бюджету залучено 8 506 240 557,40 грн", - йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства фінансів, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 0,107 млрд грн під 15,06% з погашенням через 1,4 року; 2,701 млрд грн під 16,2% з погашенням через 2,4 року та 5,698 млрд грн під 13,8% з погашенням через 4 роки.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону8*9*10
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215Дорозміщення UA4000234223Дорозміщення UA4000234140
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 21.01.2025 21.01.2025 21.01.2025
Дата оплати за придбані облігації 22.01.2025 22.01.2025 22.01.2025
Дата оплати відсотків 25.06.2025 11.06.2025 05.02.2025
Дата оплати відсотків 24.12.2025 10.12.2025 06.08.2025
Дата оплати відсотків 24.06.2026 10.06.2026 04.02.2026
Дата оплати відсотків  09.12.2026 05.08.2026
Дата оплати відсотків  09.06.2027 03.02.2027
Дата оплати відсотків   04.08.2027
Дата оплати відсотків   02.02.2028
Дата оплати відсотків   02.08.2028
Дата оплати відсотків   31.01.2029
Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 81.00 79.95
Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.20 15.99
Термін обігу (днів) 518 868 1 470
Дата погашення 24.06.2026 09.06.2027 31.01.2029
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 655 651 000 2 752 914 000 22 461 969 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 105 651 000 2 652 914 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 1 414 083 000 4 519 866 000 15 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 23 40 25
Кількість задоволених заявок, шт. 21 39 9
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.00 17.00 17.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 16.00 13.49
Встановлена дохідність, % 15.10 16.20 13.99
Середньозважена дохідність, % 15.06 16.20 13.80
Надходження до бюджету 106 894 495.82 2 701 111 061.88 5 698 235 000.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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