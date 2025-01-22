Мінфін на аукціонах ОВДП 21 січня залучив до держбюджету 8,5 млрд грн

Міністерство фінансів України 21 січня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,506 млрд грн.
"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 січня 2025 року до державного бюджету залучено 8 506 240 557,40 грн", - йдеться в повідомленні.
За даними Міністерства фінансів, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 0,107 млрд грн під 15,06% з погашенням через 1,4 року; 2,701 млрд грн під 16,2% з погашенням через 2,4 року та 5,698 млрд грн під 13,8% з погашенням через 4 роки.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|8*
|9*
|10
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000234215
|Дорозміщення UA4000234223
|Дорозміщення UA4000234140
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 21.01.2025
| 21.01.2025
| 21.01.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 22.01.2025
| 22.01.2025
| 22.01.2025
| Дата оплати відсотків
| 25.06.2025
| 11.06.2025
| 05.02.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.12.2025
| 10.12.2025
| 06.08.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.06.2026
| 10.06.2026
| 04.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 09.12.2026
| 05.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 09.06.2027
| 03.02.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 04.08.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 02.02.2028
| Дата оплати відсотків
|
|
| 02.08.2028
| Дата оплати відсотків
|
|
| 31.01.2029
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 75.50
| 81.00
| 79.95
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.10
| 16.20
| 15.99
|Термін обігу (днів)
| 518
| 868
| 1 470
| Дата погашення
| 24.06.2026
| 09.06.2027
| 31.01.2029
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 655 651 000
| 2 752 914 000
| 22 461 969 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 105 651 000
| 2 652 914 000
| 5 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 1 414 083 000
| 4 519 866 000
| 15 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 23
| 40
| 25
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 21
| 39
| 9
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.00
| 17.00
| 17.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.00
| 16.00
| 13.49
| Встановлена дохідність, %
| 15.10
| 16.20
| 13.99
| Середньозважена дохідність, %
| 15.06
| 16.20
| 13.80
|Надходження до бюджету
| 106 894 495.82
| 2 701 111 061.88
| 5 698 235 000.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України