В Україні торік виробили 1,8 мільйона тонн цукру - профільна асоціація

За оціночними даними, у 2024 році загальний обсяг виробництва цукру в Україні становив 1,8 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

Зазначається, що за підсумками сезону 2024 року 28 заводів-членів Національної асоціації цукровиків України виробили 1,72 млн т цукру.

"Окрім цього виробництво здійнював ще один цукровий завод, який не входить в асоціацію. За оціночними даними, загальне виробництво цукру в країні склало 1,8 млн т", - пояснили у відомстві.

В асоціації зауважили, що обсяг виробництва торік фактично дорівнює показникам 2023 року, коли в країні було вироблено 1,826 млн т.