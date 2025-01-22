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АНАЛІТИКА

В Україні торік виробили 1,8 мільйона тонн цукру - профільна асоціація

12:58 22.01.2025 |

Новини АПК

 

За оціночними даними, у 2024 році загальний обсяг виробництва цукру в Україні становив 1,8 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

Зазначається, що за підсумками сезону 2024 року 28 заводів-членів Національної асоціації цукровиків України виробили 1,72 млн т цукру.

"Окрім цього виробництво здійнював ще один цукровий завод, який не входить в асоціацію. За оціночними даними, загальне виробництво цукру в країні склало 1,8 млн т", - пояснили у відомстві.

В асоціації зауважили, що обсяг виробництва торік фактично дорівнює показникам 2023 року, коли в країні було вироблено 1,826 млн т.
 

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