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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту готуються до четвертого тижневого падіння на тлі побоювань щодо попиту

 

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, але налаштовані на четверте поспіль тижневе падіння, оскільки ознаки невтішного зростання світового попиту на паливо переважили побоювання щодо перебоїв у постачанні.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:45 EET зросли на 62 центи, або на 0,8%, до $80,13 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 62 центи до $76,93.

Обидва бенчмарка знизилися приблизно на 7,3% за останні чотири тижні, що стало найдовшою серією щотижневих втрат цього року.

Розчаровуючі економічні дані з Китаю, найбільшого імпортера нафти, та опитування, що свідчать про зниження виробничої активності в Азії, Європі та США, підвищили ризик недостатньо потужного відновлення світової економіки, що може негативно вплинути на споживання нафти.

"Дорожній рух в Китаї зазнав сезонного спаду третій рік поспіль", - зазначають аналітики ANZ у своїй записці. "Більш слабкі економічні дані США свідчать про погіршення перспектив попиту на нафту".

Падіння виробничої активності в Китаї також стримувало ціни, додаючи побоювань щодо зростання попиту після того, як червневі дані показали, що імпорт і діяльність нафтопереробних заводів були нижчими, ніж торік.

За даними LSEG Oil Research, імпорт сирої нафти в Азії в липні впав до найнижчого рівня за останні два роки через слабкий попит в Китаї та Індії.

Нафтові інвестори також обережно спостерігають за розвитком подій на Близькому Сході, де вбивство високопоставлених лідерів пов'язаних з Іраном бойових угруповань ХАМАС і Хезболла посилило побоювання, що регіон може опинитися на межі повномасштабної війни, що загрожує перебоями в поставках.

"Посилення геополітичної напруженості знайшло своє відображення у зростанні премії за опціони на купівлю нафти, оскільки трейдери вважають, що ціни будуть зростати", - заявили в ANZ, додавши, що обсяги купівлі опціонних контрактів на нафту марки Brent зросли до найвищого рівня з квітня.

"Тримісячна волатильність нафти зросла до 26,6% з мінімуму в 22,6% в середині липня".
За матеріалами: investing.com
 

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