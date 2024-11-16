БЕБ розробило два законопроєкти щодо протидії шахрайству з коштами ЄС

Бюро економічної безпеки разом із представниками Урядового Офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції обговорило розроблені БЕБ законопроєкти щодо протидії шахрайству з коштами ЄС.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.

Метою зустрічі було напрацювання єдиної позиції України щодо виконання зобов'язань, передбачених Додатком 44 до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У пресслужбі зазначають, що учасники обговорили питання імплементації положень Директиви ЄС 2017/1371 Європейського Парламенту та Ради від 05 липня 2017 року про боротьбу з шахрайством, спрямованим проти фінансових інтересів Союзу, кримінально-правовими засобами в національне законодавство.

"В межах виконання зазначених зобов'язань БЕБ вже розробило два законопроєкти «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів Європейського Союзу» та «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів Європейського Союзу", - зазначив заступник директора БЕБ Андрій Пащук.

За його словами, їх ухвалення запровадить ефективний механізм притягнення до кримінальної відповідальності за незаконні дії з коштами ЄС, які надаються партнерами для підтримки України.

Своєю чергою, генеральний директор Урядового Офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков наголосив на готовності і надалі співпрацювати з фахівцями Бюро для виконання всіх відповідних зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, а також в межах переговорного процесу про вступ України до ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами опитування, на запитання "Який міжнародний економічний союз мала б обирати для себе Україна?" у вересні поточного року 75% респондентів відповіли, що це має бути ЄС. Лише 2% висловилися за співпрацю з Митним союзом РФ, Білорусі і Казахстану, а понад 20% опитаних вказали "інше".