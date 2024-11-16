Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд змінив процедуру контролю товарів на митниці

23:01 15.11.2024 |

Економіка

 

Уряд 15 листопада прийняв постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів офіційного контролю», проєкт якої розробило Міністерство фінансів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України.

«Передусім йдеться про приведення постанов Кабінету Міністрів щодо переміщення товарів, які підлягають заходам офіційного контролю, у відповідність до законодавства України з метою спрощення контрольних процедур у пунктах пропуску та удосконалення електронної взаємодії при здійсненні попереднього документального контролю», - йдеться у повідомленні.

Так, рішенням уряду описи товарів приведено у відповідність до Митного тарифу України.

Встановлено також, що ветеринарно-санітарний контроль ветеринарних препаратів у формі попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України не здійснюється.

Зазначається, що відтепер для попереднього документального контролю достатньо подати електронні копії міжнародних документів через портал "Єдине вікно", без паперових оригіналів на митниці.

Водночас, відповідно до чинного законодавства, при ввезенні підконтрольних товарів в Україну вони все ж мають супроводжуватися оригіналами міжнародних сертифікатів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2796
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,6532
  0,1855
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9788  0,08 0,20 41,6023  0,08 0,18
EUR 43,3808  0,23 0,53 44,1500  0,26 0,58

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2625  0,01 0,02 41,3000  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес