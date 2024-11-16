Уряд змінив процедуру контролю товарів на митниці

Уряд 15 листопада прийняв постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів офіційного контролю», проєкт якої розробило Міністерство фінансів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України.

«Передусім йдеться про приведення постанов Кабінету Міністрів щодо переміщення товарів, які підлягають заходам офіційного контролю, у відповідність до законодавства України з метою спрощення контрольних процедур у пунктах пропуску та удосконалення електронної взаємодії при здійсненні попереднього документального контролю», - йдеться у повідомленні.

Так, рішенням уряду описи товарів приведено у відповідність до Митного тарифу України.

Встановлено також, що ветеринарно-санітарний контроль ветеринарних препаратів у формі попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України не здійснюється.

Зазначається, що відтепер для попереднього документального контролю достатньо подати електронні копії міжнародних документів через портал "Єдине вікно", без паперових оригіналів на митниці.

Водночас, відповідно до чинного законодавства, при ввезенні підконтрольних товарів в Україну вони все ж мають супроводжуватися оригіналами міжнародних сертифікатів.