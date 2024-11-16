Нардепи мають намір ініціювати зміни до порядку проведення призову на військову службу - Фріз

Народні депутати мають намір запропонувати зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, повідомила член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Маємо намір ініціювати зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, щоб військовозобов'язані могли отримати коректний перелік документів для отримання відстрочок", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Вона також розповіла, що комітет з нацбезпеки в четвер підтримав у першому читанні та в цілому законопроєкт №12104, який пропонує надати право на відстрочку родичам військовослужбовців, які зникли безвісти.

"Рідні зниклих безвісти мають отримувати право на відстрочку нарівні з родичами загиблих військовослужбовців - це правильно й справедливо з моральної точки зору стосовно їхніх родин", - наголосила Фріз.

Народний депутат пояснила, що наразі законодавство оперує терміном "зниклий безвісти", який не узгоджується з термінологією інших законів України.

"Більше того, в постанові Кабінету Міністрів України №560 йдеться про документ, який нібито підтверджує такий статус - "рішення суду про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин". Таке рішення згідно з чинним законодавством узагалі отримати неможливо. Фактично через законодавчі та нормативні колізії у рідних зниклих безвісти немає жодної можливості отримати відстрочку", - зазначила Фріз.

За словами народної депутатки, комітет також вніс доповнення до законодавчого визначення права на відстрочку цивільних, звільнених з полону.

"Це проблемне питання, яке багато разів порушували, нарешті отримає врегулювання на рівні закону. І цивільні, звільнені з полону, будуть мобілізуватися під час дії воєнного стану за їхньою згодою", - підсумувала Фріз.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, законопроєкт №12104 про внесення змін до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо уточнення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам nf чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях, зареєстровано у Верховній Раді 8 жовтня.

Окрім Фріз, серед авторів законопроєкту - Ростислав Павленко (фракція "Європейська солідарність"), Соломія Бобровська ("Голос"), Вадим Івченко ("Батьківщина"), Олександр Федієнко ("Слуга народу").