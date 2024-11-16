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«Земельний банк»: Фонд держмайна за тиждень залучив понад 27 мільйонів на аукціонах із суборенди державних сільгоспземель
23:33 15.11.2024 |
Цього тижня за проєктом в електронній системі "Prozorro.Продажі" було проведено 25 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк".
Про це йдеться в повідомленні Фонду державного майна України.
Сума, отримана в результаті торгів за тиждень, - 27,4 млн грн.
Усього було 150 пропозицій.
Ділянки, виставлені на аукціони, знаходяться в Закарпатській, Кіровоградській, Хмельницькій та Київській областях, загальна їхня площа - 1 246,7 га.
"Додатково переможці сумарно мають сплатити 5,5 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити 32,9 млн грн з ПДВ", - наголосили в Фонді.
Після підписання договорів суборенди з ТОВ "Державний земельний банк" та повної сплати вартості лотів з урахуванням ПДВ, учасники отримають право користування ділянками на 14 років.
Кошти будуть надходити щорічно в державний, а частина з них - у місцеві бюджети, згідно з терміном суборенди, визначеного умовами договору.
Раніше повідомлялося, що за місяць роботи "Земельного банку" було проведено 93 аукціони, на яких було виставлено 4 695 гектарів земель. Фінальна сума переможних ставок за проведеними за цей час аукціонами становить 139 млн грн на рік без урахування ПДВ.
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