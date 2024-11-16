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Галущенко анонсував будівництво у 2025 році понад 800 МВт вітрової генерації
22:56 15.11.2024 |
За напрямком відновлюваних джерел енергії ключовим у 2025 році в Україні буде розвиток вітрової енергетики.
Про це в інтервʼю Укрінформу у кулуарах міжнародної виставки-конференції «ReBuild Ukraine Construction and Energy» у Варшаві сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.
«Але з погляду саме "зеленої" енергетики, безумовно, ми маємо намір дуже суттєво збільшити у наступному році вітрову генерацію. Є відповідні плани будівництва конкретних обʼєктів вітрової генерації на більш як 800 мВт», - зазначив міністр.
Він додав, що значне зацікавлення саме у вітровій генерації демонстрували на конференції у Варшаві західні партнери України.
«Зокрема, ми говорили про це з норвезькими колегами, які тепер розглядають великий проєкт в Україні на 300 мВт, він стосується саме вітрової енергетики», - підкреслив Галущенко.
На його думку, важливим є також напрямок сонячної енергетики.
«Щодо цього питання, ми очікуємо, що наступного року активно запрацюють програми для домогосподарств. Ми дуже сподівамося, що люди встановлюватимуть сонячні панелі, адже держава створює таку можливість, банки обʼєдналися щодо можливості отримання в них кредитів за нульовою ставкою на 10 років. Тепер це все лише розпочинається, але думаю, що у наступному році будуть зовсім інші цифри, і спостерігатимемо розвиток на цьому напрямі»,- наголосив Галущенко.
Проте головним у наступному році він усе ж таки вважає розвиток вітрової енергетики і реалізацію проєктів, які вже заплановані у цій сфері.
За словами міністра, у звʼязку з тим, що не відбувся перший аукціон із розподілу квот підтримки відновлюваних джерел енергії, міністерство вивчає питання, чи «треба щось змінити в умовах аукціонів».
«Безумовно, ми зацікавлені в цьому, аукціон ще проводитиметься», - запевнив Галущенко.
Як повідомлялось, перший аукціон із розподілу квот підтримки відновлюваних джерел енергії, який був запланований на 31 жовтня, не відбувся через відсутність пропозицій. На торгах планувалося розподілити квоту підтримки виробників енергії із сонця обсягом 11 тис. кВт.
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