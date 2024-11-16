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Ощадбанк і Укрексімбанк уже кредитують ОПК за «5-7-9%», ПУМБ незабаром приєднається
23:39 15.11.2024 |
Державні Ощадбанк і Укрексімбанк (обидва - Київ) уже почали кредитувати підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) за пільговими умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%", очікується приєднання до ініціативи ПУМБу, повідомила Федерація роботодавців України (ФРУ) у фейсбуці в четвер.
"До програми вже приєдналися Ощадбанк і Укрексімбанк, триває активна робота над участю в програмі ПУМБ", - ідеться в публікації ФРУ за підсумками онлайн-зустрічі з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та банкірами.
Зазначається, що в бюджеті-2024 передбачено 263 млн грн для компенсації процентних ставок для підприємств ОПК. За оцінками присутніх на зустрічі банкірів, загальна сума кредитів, яка може бути надана в рамках цієї програми, сягає 14-15 млрд грн.
Згідно з умовами програми, позичальник може залучити до 100 млн грн на поповнення обігового капіталу на строк до трьох років, а на інвестиційні проєкти - до 500 млн грн строком до п'яти років. Відсоткова ставка становить 5%.
Повідомляється, що як забезпечення позик для кредитів на інвестпроєкти може використовуватися обладнання підприємства або укладені контракти. Представники банків акцентували, що портфельні гарантії можуть покрити до 80% забезпечення кредиту на оборотні кошти.
"Ключовою умовою для участі в програмі є критичність підприємства, що підтверджує Міністерство стратегічних галузей промисловості", - наголошується в дописі.
Як повідомлялося, на початку листопада Кабінет Міністрів України схвалив нову програму пільгового кредитування підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК).
У проєкті держбюджету-2025 на цю програму передбачено 500 млн грн.
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