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АНАЛІТИКА

Нафта відновлюється після вбивства лідера Хамасу в Ірані, але Китай обмежує зростання

 

Ф'ючерси на нафту виросли більш ніж на 1 долар за барель з 7-тижневого мінімуму в середу після того, як вбивство лідера Хамасу Ісмаїла Ханії в Ірані посилило напруженість на Близькому Сході, але ціни залишаються під тиском побоювань щодо слабкого попиту в Китаї.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:46 EET виросли на $1,17, або на 1,5%, до $79,80 за барель, в той час як більш активний жовтневий контракт був на рівні $79,18, що на $1,11 вище.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 1,15 долара, або на 1,5%, до 75,88 долара за барель. І Brent, і WTI впали приблизно на 1,4% у вівторок, закрившись на найнижчих рівнях за останні сім тижнів.

Напруженість на Близькому Сході зросла після повідомлень про те, що в Ірані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію, згідно із заявою палестинського бойового угрупування ХАМАС та повідомленням іранських державних ЗМІ в середу.

Це сталося наступного дня після того, як ізраїльський уряд заявив, що у вівторок під час авіаудару по Бейруту у відповідь на суботній транскордонний ракетний обстріл Ізраїлю було вбито найвищого командира «Хезболли».

Остання атака відбулася, незважаючи на дипломатичні зусилля офіційних осіб США і ООН, спрямовані на запобігання серйозної ескалації, яка могла б розпалити конфлікт на всьому Близькому Сході.

Окремо Сполучені Штати також завдали удару по Іраку під час останнього конфлікту в регіоні.

«Я думаю, що все це разом, безумовно, підвищило шанси на ескалацію на Близькому Сході», - сказав аналітик ІГ Тоні Сікамор.

«Варто також відзначити, що після трьох тижнів падіння довгі позиції зі спекулятивних рахунків у сирій нафті значно скоротилися. Отже, умови дозріли для відскоку».

Тим не менш, Brent і WTI можуть зазнати в липні найбільших місячних втрат з 2023 року через тривале занепокоєння щодо перспектив попиту в Китаї та очікування, що ОПЕК+ дотримуватиметься своєї поточної угоди про скорочення видобутку і почне згортати деякі скорочення з жовтня, незважаючи на нещодавнє різке падіння цін на нафту.

Міністри країн-експортерів нафти та їхніх союзників на чолі з Росією, або ОПЕК+, як називають цю групу, проведуть онлайн-засідання спільного міністерського моніторингового комітету (СММК) у четвер о 10:00 за Гринвічем.

Уповільнення попиту на паливо в Китаї, найбільшому в світі імпортері сирої нафти і найбільшому учаснику зростання світового попиту, також тисне на нафтові ринки.

Виробнича активність в Китаї в липні скоротилася на третій місяць, як показало офіційне опитування фабрик в середу, зберігаючи очікування того, що Пекіну потрібно буде запустити більше стимулів, оскільки затяжна криза власності і відсутність гарантій зайнятості гальмують зростання.

«Я думаю, що історія з Китаєм також добре врахована в цінах - це те, що призвело до зниження ринку в останні тижні», - сказав глава відділу досліджень сировинних товарів ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

У США запаси нафти, бензину і дистилятів впали минулого тижня, згідно з ринковими джерелами, які посилаються на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

Дані від Управління енергетичної інформації будуть опубліковані в середу о 10:30 ранку за східним часом (14:30 за Гринвічем).

Десять аналітиків, опитаних Reuters, вважають, що запаси нафти в середньому скоротилися на 1,1 млн барелів за тиждень до 26 липня.

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За матеріалами: investing.com
 

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