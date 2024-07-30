Нафта падає на побоюваннях щодо попиту в Китаї на тлі згасаючих побоювань на Близькому Сході

Ціни на нафту впали у вівторок, продовживши втрати з попередньої сесії, на тлі занепокоєння щодо попиту в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, в той час як ринок відкинув ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:20 EET подешевшали на 32 центи, або на 0,4%, до $79,46 за барель. Ф'ючерси на американську нафту подешевшали на 36 центів, або на 0,5%, до 75,45 долара за барель.

Низка невтішних економічних новин з Китаю нещодавно потрясла ринки. Як показало опитування Reuters, проведене в понеділок, виробнича активність в Китаї, ймовірно, скоротилася на третій місяць в липні.

Також у понеділок Citi знизив прогноз зростання Китаю до 4,8% з 5% після того, як зростання країни у другому кварталі не виправдало прогнозів аналітиків, зазначивши, що економічна активність у липні ще більше знизилася.

«Ми вважаємо, що в короткостроковій перспективі ринок має сильніший ухил до зниження, зважений триваючим слабким внутрішнім попитом з боку Китаю, а також потенційним відновленням видобутку деякими членами ОПЕК+ в 4 кварталі», - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик LSEG Oil Resarch, маючи на увазі Організацію країн-експортерів нафти та їхніх союзників на чолі з Росією.

«Тарифна напруженість у відносинах з Європою та США також впливатиме на попит на нафту в Китаї в майбутньому», - сказав Джаміль.

Ринок спостерігає за майбутнім засіданням вищого керівного органу Китаю, Політбюро, яке має відбутися цього тижня, що може викликати подальшу підтримку економічної політики.

Але очікування обмежені після того, як Третій Пленум, ключова політична зустріч в середині липня, в основному підтвердив існуючі цілі економічної політики і не зміг підняти ринкові настрої.

Нафта впала на 2% на попередній торговій сесії після того, як Ізраїль дав зрозуміти, що його відповідь на ракетний удар Хезболли по окупованих Ізраїлем Голанських висотах в суботу буде розрахована таким чином, щоб уникнути втягування Близького Сходу в повномасштабну війну.

Це було підкріплено дипломатичним натиском США, про який повідомило в понеділок агентство Рейтер, з метою стримати відповідь Ізраїлю і не дати йому завдати удару у відповідь по столиці Лівану Бейруту або будь-якій важливій цивільній інфраструктурі.

У Венесуелі опозиція заявила, що отримала 73% голосів, незважаючи на те, що національний виборчий орган оголосив переможцем виборів чинного президента Ніколаса Мадуро, давши йому третій термін на посаді.

«Перемога Ніколаса Мадуро на останніх виборах у Венесуелі є зустрічним вітром для світової пропозиції, оскільки це може призвести до посилення санкцій з боку США», - зазначають аналітики ANZ, підрахувавши, що це може скоротити венесуельський експорт на 100 000-120 000 барелів на добу.

Уряди у Вашингтоні та інших країнах поставили під сумнів результати виборів і закликали до повного підрахунку голосів, а в понеділок по всій Венесуелі зібралися протестувальники.