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АНАЛІТИКА

Гетманцев вважає за необхідне повернутися до питання оподаткування посилок

22:58 20.12.2024 |

Економіка

 

Провідні бізнес-асоціації вимагають прибрати пільги з оподаткуванням посилок із-за кордону, до цього питання, вилученого з закону про підвищення військового збору під час його проходження в Раді, слід повернутися, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Зараз ми фактично пільгуємо китайського товаровиробника, закордонного товаровиробника, ставлячи нашого в нерівні умови. Абсолютно шкідливе, недолуге рішення. Бізнес просто плаче "крокодилячими сльозами". Тож ми маємо повернутися до цього питання, для мене це є очевидним", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гетманцев повідомив, що минулого тижня була зустріч із провідними асоціаціями: Американською торговельною палатою, Європейською Бізнес Асоціацією, Українською радою бізнесу, Федерацією роботодавців України.

"Ці чотири асоціації одностайно вимагають - не просять, а саме вимагають - від нас прибрати пільгу з оподаткування посилок. Це питання не фіскальне, бо фіскальний ефект Мінфін рахував на рівні близько 8 млрд грн, - а це не так багато, це питання порятунку українського бізнесу: і виробника, і ритейлу", - наголосив голова комітету.

Він додав, що було б цікаво дізнатися позицію щодо цього голови правління "Укрпошти" Ігоря Смілянського, якого нещодавно уряд призначив уповноваженим з питань реформування митних органів.

Як повідомлялося, уряд у липні вніс до Ради ресурсний законопроєкт №11416 "Про зміни до Податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану", згідно з яким поріг обкладення ПДВ та імпортного мита на міжнародні поштові відправлення або партії вантажу експрес-перевізника знижується з EUR150 до EUR45. Однак потім цей пункт було виключено із законопроєкту. Однією з причин були сумніви в можливості реалізувати цю норму на практиці.

Народний депутат, перший заступник голови профільного податкового комітету Ради Ярослав Железняк (партія"Голос") повідомив, що в першому півріччі 2024 року в Україну надійшло 33,9 млн посилок, з яких у режимі оподаткування лише 270,6 тис. на 27,7 млн грн, або 0,8% від загальної кількості.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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