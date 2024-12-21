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S&P знизило рейтинг Укрзалізниці після пропозиції про відстрочення виплат за євробондами
22:53 20.12.2024 |
Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило рейтинг Укрзалізниці до "CC" (прогноз "негативний") з "CCC+" у зв'язку з пропозицією компанії про відстрочення на рік із січня цього року виплати за двома випусками єврооблігацій. Про це пише агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на інформацію на сайті S&P.
"Ми бачимо суттєве ослаблення здатності УЗ до погашення боргу і вважаємо, що дефолт за боргом УЗ практично визначений відповідно до нашої методології. У результаті ми знизили довгостроковий кредитний рейтинг емітента УЗ", - цитує агентство повідомлення S&P.
Уточнюється, що негативний прогноз відображає думку S&P про те, що УЗ, найімовірніше, реалізує свої плани щодо реструктуризації боргу протягом найближчих кількох тижнів, що S&P вважає рівносильним дефолту.
Напередодні Укрзалізниця підтвердила, що вирішила капіталізувати близько $160 млн накопичених відсотків за єврооблігаціями та попросила їх власників відкласти виплату ще на рік. Компанія розпочала збір згоди на реструктуризацію відсоткових платежів за обома облігаціями, які мають бути виплачені у січні та липні наступного року.
УЗ пояснила, що інфляція та підвищення цін на електроенергію та дизельне пальне посилюють тиск на ліквідність. Компанія також оголосила, що збирається збільшити вантажні тарифи на 37%, які не підвищувалися протягом двох з половиною років.
В обґрунтуванні пропозиції УЗ зазначає, що Україна продовжує відбивати воєнну агресію РФ, яка націлюється на життєво важливу цивільну та промислову інфраструктуру, зокрема посилює удари на енергосистему. Це призводить до подальшого погіршення бізнесу компанії, результатів її операцій, фінансового стану та перспектив, включно з прогнозами за очікуваними показниками у 2025 році та надалі.
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