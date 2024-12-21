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Мінфін продовжить перехідний строк для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів до 1 березня 2025 р.

23:12 20.12.2024 |

Економіка

 

Міністерство фінансів України підготувало проєкт наказу про подовження на два місяці, до 1 березня 2025 року, перехідного терміну для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів, повідомляють на сайті відомства в п'ятницю.

Згідно з оприлюдненою Мінфіном інформацією, наказом №601 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року №13", суб'єкти господарювання зобов'язані з 1 січня 2025 року забезпечити видачу розрахункових документів за формою та змістом, що враховують зміни, внесені наказом №601.

Водночас для магазинів безмитної торгівлі передбачено можливість протягом трьох місяців з дати набрання наказом чинності, при продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів видавати розрахункові документи за "старою" формою, проте з обов'язковим зазначенням реквізитів паспортного документа покупця товару, ваги одиниці тютюнового виробу, кількості тютюнових виробів в одиниці товару (пачці), міцності алкогольних напоїв і об'єму в літрах одиниці товару (пляшки).

Однак, у зв'язку з тривалою процедурою узгодження та реєстрації наказу, виникла необхідність подовження строку для здійснення суб'єктами господарювання заходів з налаштування роботи реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій для забезпечення формування ними розрахункових документів за новою формою та змістом з урахуванням змін, внесених наказом №601.

Тому Мінфін підготував проєкт наказу, яким запропоновано подовжити на два місяці, до 1 березня 2025 року, перехідний період для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів. Зазначений наказ найближчим часом буде подано для державної реєстрації до Мін'юсту.

Як уточнили в міністерстві, наказ №601 забезпечує приведення форми та змісту розрахункових документів у відповідність до законодавства з урахуванням змін, унесених законами України від 29 червня 2023 року №3173-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв'язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах", закону України від 30 червня 2023 року №3219-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану", та закону України від 10 серпня 2023 року № 3326-ІХ "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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