НАК "Нафтогаз України" програла міжнародний арбітраж у Стокгольмі за позовом італійської компанії Italia Ucraina Gas S.p.a. (IUGAS) на суму $41 млн.

Про це пише "РБК Україна".

Суд стосується контракту 2003 року, який передбачав постачання 13 млрд куб. м газу впродовж 10 років за фіксованою ціною 110 дол за тисячу кубометрів.

Постачання планувалося здійснити в період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2013 року в обсязі 1,3 млрд кубометрів на рік на умовах доставлення до пункту приймання Вельке Капушани на українсько-словацькому кордоні. Тоді НАК отримував туркменський газ по 50 дол за тисячу кубометрів, і компанія мала заробляти на цих постачаннях близько 780 млн дол на рік.

У перші роки постачання газу за контрактом не проводилося, а через деякий час стало неможливим, бо весь газ в Україну почала імпортувати компанія RosUkrEnergo, а продавати - Укргаз-Енерго.

У 2020 році нові власники IUGAS подали новий позов з вимогою компенсувати недопостачання газу з січня 2011-го по грудень 2013 року, і у серпні 2024 року позовні вимоги були частково задоволені.

Компанія готувалася до такого рішення і зарезервувала під нього 1,9 млрд грн, але платити, як стверджується в публікації, не налаштована. Компанія "вживає всіх можливих заходів щодо врегулювання цього питання", - повідомили в Нафтогазі.