Нафта падає через слабкий попит в Китаї та переговори про припинення вогню на Близькому Сході

Ціни на нафту знизилися в четвер, оскільки занепокоєння щодо слабкого попиту в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, і очікування швидкого укладення угоди про припинення вогню на Близькому Сході перекрили зростання попередньої сесії після скорочення запасів у США.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:55 EET впали на 63 центи, або на 0,8%, до $81,08 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate на вересень впали на 63 центи, або на 0,8%, до 76,96 долара за барель.

Обидва бенчмарка виросли в середу, перервавши кілька сесій падіння поспіль після того, як Управління енергетичної інформації повідомило, що минулого тижня запаси нафти в США скоротилися на 3,7 мільйона барелів. Це порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters на 1,6 мільйона барелів.

Запаси бензину в США впали на 5,6 млн барелів, в порівнянні з очікуваннями аналітиків, які прогнозували зниження на 400 000 барелів. Запаси дистилятів впали на 2,8 млн барелів проти очікуваного зростання на 250 000 барелів, свідчать дані EIA.

«Незважаючи на скорочення запасів нафти і бензину в США, інвестори залишаються настороженими щодо ослаблення попиту в Китаї, а очікування переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС додали тиску», - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

Згідно з урядовими даними, цього року імпорт нафти в Китаї та обсяги її переробки на нафтопереробних заводах були нижчими, ніж у 2023 році, через слабший попит на паливо на тлі повільного економічного зростання.

Падіння фондових ринків США також знизило апетит трейдерів до ризику, додав Кікукава. Всі три основні індекси на Волл-стріт знизилися в середу.

На Близькому Сході зусилля з досягнення угоди про припинення вогню для припинення війни в секторі Газа між Ізраїлем і бойовиками угруповання ХАМАС в рамках плану, викладеного президентом США Джо Байденом в травні за посередництва Єгипту і Катару, набрали обертів за останній місяць.

У середу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у своїй промові в Конгресі США накреслив розпливчасті обриси плану «дерадикалізації» післявоєнної Гази і заявив про потенційний майбутній альянс між Ізраїлем і арабськими союзниками Америки.

«Якщо переговори про припинення вогню на Близькому Сході прогресуватимуть, американські акції продовжать падати, а економіка Китаю залишатиметься млявою, ціни на нафту можуть впасти до рівня початку червня», - сказав Сатору Йошида, сировинний аналітик Rakuten Securities.

Крім того, відсутня ясність щодо зниження процентних ставок у США, вважає аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева, яка не очікує високого попиту, оскільки відновлення економіки Китаю було слабким.

Згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Reuters, очікується, що Федеральна резервна система США знизить ставки лише двічі цього року - у вересні та грудні, оскільки стійкий споживчий попит у США вимагає обережного підходу, незважаючи на послаблення інфляції.

Зниження відсоткових ставок має стимулювати економічне зростання, що призведе до збільшення споживання нафти.