Ціни на нафту стабільні, оскільки зменшення запасів у США компенсує уповільнення попиту в Китаї

Ціни на нафту були стабільними в середу, а світовий еталон Brent коливався біля місячного мінімуму, якого він досяг на попередній сесії, оскільки ознаки ослаблення зростання попиту в Китаї зіткнулися з перспективою скорочення запасів нафти в США.

Ф'ючерс на нафту марки Brent о 05:15 EET знизився на 4 центи до $83,69 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate також подешевшали на 4 центи до 80,72 долара.

Обидва бенчмарки знизились протягом трьох попередніх сесій, а ф'ючерси на нафту марки Brent у вівторок торгувались на рівні 83,30 доларів США, що є найнижчим показником з 17 червня.

За словами Пріянки Сачдеви, старшого ринкового аналітика сінгапурської брокерської компанії Phillip Nova, скорочення запасів у США є фактором, що обмежує падіння цін на нафту, в той час як побоювання щодо попиту з боку Китаю продовжують впливати на настрої інвесторів.

«А стабільні дані по роздрібній торгівлі в США вказують на те, що економіка все ще здорова, незважаючи на більш високу вартість запозичень. Це нейтралізує побоювання щодо уповільнення економіки США і побоювання щодо зниження попиту на нафту».

Згідно з офіційними даними, опублікованими на початку цього тижня, економіка Китаю, найбільшого світового імпортера нафти, у другому кварталі зросла на 4,7%, що є найповільнішим зростанням з першого кварталу 2023 року.

Сильніший долар США також вплинув на ціни на нафту, зазначає аналітик ANZ Bank Деніел Хайнс у своїй замітці. Індекс долара в середу трохи виріс третю сесію поспіль, що зробило нафту дорожчою для інвесторів, які тримають інші валюти.

У Сполучених Штатах, найбільшому в світі виробнику і споживачеві нафти, запаси сирої нафти впали на 4,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 12 липня, повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Аналітики, опитані агентством Reuters, очікували, що запаси нафти скоротяться на 33 000 барелів. Управління енергетичної інформації США опублікує офіційний звіт про запаси о 14:30 за Гринвічем.

Підтримуючи ціни на нафту, роздрібні продажі в червні не змінилися, оскільки падіння доходів в автосалонах було компенсоване загальним зростанням в інших галузях, що свідчить про стійкість споживачів, яка зміцнила перспективи економічного зростання в другому кварталі.

Тим часом зростання геополітичних ризиків також допомагає обмежити падіння цін на нафту, кажуть аналітики Growmark Energy.

Нафтовий танкер під прапором Ліберії оцінював пошкодження і розслідував можливий розлив нафти після того, як він був атакований єменськими хуситами в Червоному морі, повідомив у вівторок Об'єднаний центр морської інформації Червоного моря і Аденської затоки (JMIC).