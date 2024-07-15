НПЗ в росії у І півріччі скоротили переробку нафти на 4%

НПЗ рф зменшили обсяги перероблення нафтової сировини у січні-червні цього року на 5,6 млн тонн (-4,0%) порівняно з аналогічним періодом торік - до 131,8 млн тонн із 137,3 млн тонн, показали розрахунки Reuters на основі даних джерел у галузі.

У середньодобовому вираженні перероблення за перше півріччя скоротилося на 4,6% (з урахуванням високосного лютого) - до 0,724 млн тонн із 0,759 млн тонн у першому півріччі 2023-го.

Зниження перероблення нафти узгоджується з розрахунком первинних потужностей, які простоюють на російських НПЗ, що показало зростання суми простоїв за шість місяців на 5,7 млн тонн - до 21,1 млн тонн проти 15,4 млн за відповідний період 2023 року.

Найбільше скорочення перероблення в аналізований період забезпечено простоями туапсинського НПЗ (-3,6 млн тонн до першого півріччя 2023 року), «ніжегороднєфтєоргсинтезу» (-2,7 млн тонн) і сизранського НПЗ (-1,1 млн тонн), на яких основні первинні установки цього року тривалий час залишалися на аварійному ремонті після зовнішнього впливу.

Падіння нафтоперероблення було частково компенсовано зростанням завантаження ачинського НПЗ (+0,9 млн тонн), новоуфимського НПЗ (+0,5 млн тонн), хабаровського НПЗ (+0,4 млн тонн) і рязанської НПК (+0,4 млн тонн). Зазначені заводи протягом першого півріччя 2023 року зупиняли на ремонт свої первинні установки й показали збільшення цьогорічного перероблення внаслідок ефекту низької бази.

За підсумками першого півріччя НПЗ рф скоротили випуск автобензину на 0,57 млн тонн (-3,2% у подобовому порівнянні) до січня-червня 2023 року - до 21,2 млн тонн із 21,8 млн тонн.

Джерела галузі зазначають, що це скорочення було пов'язане зі зміною обсягу первинного перероблення. НПЗ мали значний потенціал бензинових потужностей, але були змушені робити менше автобензину в умовах заборони на його експорт, знизивши випуск до рівня внутрішнього споживання, щоб не допустити затоварювання.

Найбільш помітне скорочення виробництва автобензину у першому півріччі 2024 року порівняно з минулим періодом відбулося на НОРСІ - на 0,9 млн тонн (-38%). Однак воно було повною мірою компенсовано шляхом збільшення випуску бензину в січні-червні на заводах «ярославНОС» (+24%), «пермНОС» (+29%), ачинському НПЗ (+38%), а також омському НПЗ, «газпромнєфтєхім салаваті» й ТАНЕКО.

Виробництво дизельного пального у першому півріччі знизилося пропорційно до скорочення первинного перероблення на 1,6 млн тонн (-4,3% у добовому вираженні) - до 42,4 млн тонн із 44,0 млн тонн у цей же період 2023-го. Нагадаємо, експорт дизпального й газойлю в I півріччі також скоротився на 4%. Як зазначав enkorr, головною причиною скорочення було зменшення виробництва.

Виробництво мазуту зменшилося на 1,4 млн тонн (-7,4%) - до 18,5 млн тонн із 19,9 млн тонн у січні-червні 2023 року.

Обсяг випуску авіагасу, на відміну від інших основних нафтопродуктів, зріс за січень-червень 2024 року на 0,2 млн тонн (+3,2%) - до 5,4 млн тонні з 5,2 млн тонн у січні-червні 2023 року.