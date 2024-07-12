Нафта зростає на тлі уповільнення інфляції в США, але готується до тижневого падіння

Ціни на нафту зросли в п'ятницю на тлі ознак послаблення інфляційного тиску в США, найбільшому споживачі нафти в світі, хоча контракти готуються до тижневого падіння.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:00 EET зросли на 33 центи, або на 0,4%, до 85,73 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 46 центів, або на 0,6%, до 83,08 долара за барель.

Обидва контракти зросли на попередніх двох сесіях, але все ще готові до тижневого зниження.

Ф'ючерси на нафту марки Brent мають впасти приблизно на 1% в порівнянні з попереднім тижнем після чотирьох тижнів зростання. Ф'ючерси на нафту WTI були загалом стабільними на тижневому рівні, готуючись до падіння на 0,1%.

Впевненість інвесторів зросла після того, як в четвер були опубліковані дані про те, що споживчі ціни в США знизилися в червні, що породило надію на те, що Федеральна резервна система скоро знизить процентні ставки. Очікується, що зниження ставок прискорить економічне зростання, що сприятиме збільшенню споживання палива.

Однак ринок все ще очікує більш чітких ознак дій. Хоча голова ФРС Джером Пауелл визнав нещодавню тенденцію до покращення цінового тиску, він сказав законодавцям, що для посилення аргументації на користь зниження ставок потрібно більше даних.

"Зниження інфляції в США може підтримати аргументацію на користь того, що ФРС повинна почати процес пом'якшення політики раніше, ніж пізніше, але це також додає до серії негативних сюрпризів в економічних даних США, що вказує на явне ослаблення американської економіки", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег в IG.

Ознаки високого літнього попиту на паливо в США також підтримували ціни.

Попит на бензин в США за тиждень, що закінчився 5 липня, склав 9,4 млн барелів на добу, що є найвищим показником за тиждень, який включає свято Дня незалежності, з 2019 року, показали урядові дані, опубліковані в середу. Попит на авіаційне паливо в середньому за чотиритижневий період був найвищим з січня 2020 року.

"Ринок буде залишатися обмеженим, паралізований протилежними силами очікуваного відновлення попиту, що підживлюється очікуванням сильного літа для споживання палива ... але настрої залишаються прив'язаними до триваючої економічної слабкості і невизначеності відновлення попиту", - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик з нафти в LSEG.

Високий попит на паливо спонукав американські нафтопереробні заводи активізувати свою діяльність і використовувати запаси сирої нафти. Згідно з урядовими даними, чисте надходження нафти на нафтопереробні заводи на узбережжі Мексиканської затоки США минулого тижня зросло до понад 9,4 млн барелів на добу вперше з січня 2019 року.