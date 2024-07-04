Члени ОПЕК+ продовжують порушувати власні квоти на видобуток нафти - ЗМІ

Країни-члени ОПЕК+ попри обіцянки компенсувати надлишковий видобуток, продовжують видобувати більше.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ірак і Казахстан - члени коаліції ОПЕК+, пообіцяли додатково обмежити видобуток, щоб компенсувати недостатнє скорочення на початковому етапі. Останні оцінки видобутку показують, що вони ще цього не зробили.

Крім того, внутрішні документи ОПЕК+, показують, що члени ОПЕК+ не змогли компенсувати перевиробництво під час попередніх етапів скорочень у 2021 році.

Ці невдачі є збільшують ціни на нафту, які піднялися до двомісячного максимуму близько 87 дол за барель.

Дані ОПЕК за 2021 рік показують, що обсяг прострочених обмежень Іраку майже не змінився за цей рік, тоді як прострочений борг Габону зріс настільки, що для його компенсації потрібно було б повністю зупинити видобуток на два місяці.

Кінцевий термін, до якого ці країни повинні були виконати свої зобов'язання, неодноразово продовжувався. Станом на жовтень 2021 року, більш ніж через рік після запуску компенсаційного механізму, заборгованість Іраку та Казахстану зі скорочення видобутку збільшилася, а не зменшилася.

Згідно з останнім щомісячним звітом ОПЕК, Багдад у травні видобував нафту на 195 тис барелів більше від запланованого рівня - 4,195 млн барелів на день, тоді як Астана - на 43 тис барелів на день, або 1,511 млн барелів на день.

Москва суттєво скоротила видобуток у травні до 9,182 млн барелів на добу, але все одно перевищила свою регулярну квоту на 133 тис барелів на добу.