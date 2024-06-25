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Ціни на нафту стабільні, оскільки інфляційні побоювання обмежують оптимізм щодо літнього попиту
08:41 25.06.2024 |
Ціни на нафту мало змінилися у вівторок після зростання на попередній сесії, оскільки інвестори були обережними напередодні даних по споживчих цінах в США, навіть незважаючи на те, що очікуване зростання попиту влітку підтримувало ринок.
Ф'ючерси на нафту марки Brent, з розрахунком у серпні, о 06:40 EET подорожчали на 5 центів до $86,06 за барель після зростання на 0,9% на торгах у понеділок.
Ф'ючерси на американську нафту з поставкою в серпні зросли на 6 центів до 81,69 долара за барель після зростання на 1,1% напередодні.
Минулого тижня обидва бенчмарка зросли приблизно на 3%, відзначивши два тижні зростання поспіль.
Попит на бензин зростає, а запаси нафти і палива скоротилися, оскільки США, найбільший у світі споживач нафти, вступає в піковий літній період споживання.
Очікується, що запаси сирої нафти в США скоротилися на 3 мільйони барелів за тиждень до 21 червня, як показало попереднє опитування Reuters у понеділок. Очікується, що запаси бензину також скоротилися, в той час як запаси дистилятів, ймовірно, зросли минулого тижня.
"Сплеск цін на нафту був викликаний оптимістичним прогнозом попиту і скороченням запасів у США. Оскільки Північна півкуля вступає в спекотне літо і наближається сезон ураганів, очікується, що попит продовжить зростати в найближчі місяці", - зазначає незалежний ринковий аналітик Тіна Тенг.
Проте інвестори з обережністю ставляться до подальшого зростання цін на нафту, побоюючись, що відносно високі процентні ставки обмежать зростання споживання палива, стримуючи економіку.
Оскільки Федеральна резервна система США все ще зосереджена на обмеженні інфляції, публікація індексу витрат на особисте споживання, який є основним показником зростання цін, в п'ятницю дасть більше вказівок щодо процентних ставок.
Затримка зі зниженням відсоткової ставки призведе до того, що вартість запозичень залишатиметься високою ще довго.
"Цього тижня в центрі уваги будуть дані по індексу ділової активності в США, які дадуть підказки щодо рішення ФРС по процентній ставці", - додав Тенг.
Підтримку нафті також надали триваючі атаки України на російську нафтову інфраструктуру, які можуть призвести до скорочення поставок нафти і палива.
Нещодавно, 21 червня, українські безпілотники завдали удару по чотирьох нафтопереробних заводах, в тому числі по Ільському НПЗ, одному з основних виробників палива на півдні Росії.
Європейський Союз ухвалив пакет санкцій проти Росії через її війну в Україні, в результаті чого 27 суден, у тому числі ті, що належать російській державній судноплавній компанії "Совкомфлот", будуть додані до списку санкцій.
"На додаток до цього, ринок залишається на межі перед виборами в Ірані наприкінці цього тижня. Більш жорсткий президент може призвести до більш прямої конфронтації з США, Ізраїлем і Саудівською Аравією", - зазначають аналітики ANZ Research у своїй записці.
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