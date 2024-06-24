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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає, оскільки сильний долар тисне на сировинні ринки

 

Ціни на нафту знизилися в понеділок, коли знову з'явилися побоювання щодо підвищення процентних ставок на довший термін, що призвело до зростання курсу долара, нівелюючи підтримку нафтових ринків з боку геополітичної напруженості і скорочення поставок країнами ОПЕК+.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:17 EET подешевшали на 5 центів до 85,19 доларів за барель, після зниження на 0,6% у п'ятницю. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували $80,66 за барель, що на 7 центів нижче.

"Долар США відкрив торги сьогодні вранці і, схоже, піднявся вище після того, як в п'ятницю ввечері вийшли кращі дані по індексу ділової активності в США і політичні побоювання напередодні виборів у Франції", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG, що базується в Сіднеї.

Сильніший долар робить деноміновані в доларах товари менш привабливими для власників інших валют.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, виріс в п'ятницю і трохи піднявся в понеділок після того, як дані індексу менеджерів із закупівель показали, що ділова активність в США в червні досягла 26-місячного максимуму.

Проте, обидва еталонні контракти на нафту виросли минулого тижня приблизно на 3% на ознаках зростання попиту на нафтопродукти в США, найбільшому споживачеві у світі, а також на тлі скорочення обсягів видобутку ОПЕК+, що стримувало пропозицію.

Запаси нафти в США скоротилися, в той час як попит на бензин зростав сьомий тиждень поспіль, а споживання авіаційного палива повернулося до рівня 2019 року, відзначають аналітики ANZ в своїй записці.

Аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном відзначають, що спекулянти також стали більш конструктивно ставитися до нафти влітку і збільшили свої чисті довгі позиції в ICE Brent.

"Ми залишаємося прихильними до ринку нафти, оскільки дефіцит у третьому кварталі має посилити нафтовий баланс", - зазначають аналітики.

Геополітичні ризики на Близькому Сході, пов'язані з кризою в секторі Газа і збільшенням кількості атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, також підтримують ціни на нафту.

В Еквадорі державна нафтова компанія Petroecuador оголосила форс-мажор щодо поставок важкої нафти сорту Napo на експорт після зупинки ключового трубопроводу і нафтових свердловин через сильні дощі, повідомили джерела в п'ятницю.

У США кількість діючих нафтових бурових установок минулого тижня скоротилася на три одиниці до 485, що є найнижчим показником з січня 2022 року, повідомила компанія Baker Hughes у своєму звіті в п'ятницю.

За матеріалами: investing.com
 

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