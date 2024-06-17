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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту падають через слабкий споживчий попит у США та дані з Китаю

 

Ціни на нафту впали на азіатських торгах у понеділок після того, як п'ятничне опитування показало зниження споживчого попиту в США, а також на тлі зростання травневого видобутку нафти в Китаї, який є найбільшим світовим імпортером нафти.

Світові ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:30 EET з поставкою в серпні знизились на 29 центів, або на 0,4%, до 82,33 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в липні також знизилися на 29 центів до 78,16 долара за барель.

Більш активний серпневий контракт на нафту WTI також знизився на 0,4% до 77,76 доларів за барель.

Це послідувало за падінням цін у п'ятницю після того, як опитування показало, що споживчі настрої в США впали до семимісячного мінімуму в червні, коли домогосподарства були стурбовані своїми особистими фінансами та інфляцією.

Тим не менш, обидва еталонні контракти все одно зросли майже на 4% минулого тижня, що є найвищим тижневим зростанням у відсотковому вираженні з квітня, завдяки ознакам посилення попиту на паливо.

"Минулого тижня потужне ралі було викликане прогнозами високого попиту на нафту у 2024 році з боку ОПЕК+ та МЕА. Однак, враховуючи зацікавленість ОПЕК в сирій нафті, існує певний скептицизм щодо прогнозів ОПЕК", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG в Сінгапурі.

"П'ятничні слабкі показники споживчої довіри в США свідчать про те, що стійкість американського споживача і економіки США буде перевірена на міцність, оскільки домогосподарства витрачають свої заощадження на боротьбу з підвищенням процентних ставок і зростанням вартості життя", - додав він.

Тим часом, внутрішній видобуток нафти в Китаї в травні виріс на 0,6% в річному обчисленні до 18,15 млн. тонн, згідно з даними, опублікованими Національним бюро статистики в понеділок.

З початку року видобуток склав 89,1 млн тонн, що на 1,8% більше, ніж роком раніше. Видобуток сирої нафти в країні в травні впав на 1,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 60,52 млн. тонн, а з початку року склав 301,77 млн. тонн, що на 0,3% більше, ніж рік тому.

Травневе промислове виробництво в країні відстало від очікувань, а уповільнення в секторі нерухомості не показало жодних ознак ослаблення, що збільшило тиск на Пекін з метою підтримання зростання.

Шквал даних у понеділок був здебільшого негативним, що підкреслює нерівномірність відновлення другої за величиною економіки світу.

На геополітичному фронті побоювання ширшої війни на Близькому Сході збереглися після того, як у неділю ізраїльські військові заявили, що посилення транскордонних обстрілів Ізраїлю з боку ліванського руху Хезболла може спровокувати серйозну ескалацію.

Після відносно інтенсивних обстрілів протягом останнього тижня, в неділю спостерігалося помітне зниження інтенсивності вогню з боку Хезболли, в той час як ізраїльські військові заявили, що вони завдали кілька повітряних ударів по угрупованню на півдні Лівану.

У понеділок ринки в ключовому центрі торгівлі нафтою Сінгапурі та інших країнах регіону були закриті на державне свято.
За матеріалами: investing.com
 

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