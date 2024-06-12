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АНАЛІТИКА

IEA: До кінця десятиліття світ зіткнеться з «приголомшливим» надлишком нафти

 Фатіх Бірол

До кінця десятиліття світ зіткнеться з "приголомшливим" надлишком нафти на рівні мільйонів барелів на добу. Це підірве здатність нафтового картелю ОПЕК+ регулювати ціни на сиру нафту, пише Financial Times з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

Агентство давно попереджає, що до 2030 року світ досягне піка попиту на нафту, але це не зупиняє виробників від нових інвестицій. У результаті виникне надлишкова потужність в обсязі понад 8 млн барелів на добу.

Така подушка зайвої нафти зможе позбавити ОПЕК+ впливу на ринок і запустити епоху нижчих цін.

"Нафтовим компаніям варто перевірити, чи їхні бізнес-стратегії та плани відповідають змінам, які насуваються", - сказав директор IEA Фатіх Бірол.

Торік Міжнародне енергетичне агентство оголосило про початок кінця ери викопного палива. На його думку, попит на вугілля, ймовірно, уже пройшов пік у 2023 році, а пік попиту на нафту й природний газ буде пройдений до кінця десятиліття у зв'язку з масовим впровадженням відновлюваних джерел енергії та електромобілів.

IEA припускає, що основним драйвером попиту на нафту до кінця десятиліття будуть Індія, де збільшується рівень автомобілізації і, відповідно, попит на бензин, та Китай, який будує нові нафтохімічні заводи.

З іншого боку, попит на нафту в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку, який досяг піку в 2007 році, до кінця десятиліття впаде на рівень 1991 року.

Прогноз IEA базується на припущенні 3%-го щорічного зростання глобальної економіки до кінця десятиліття. Якщо він буде більшим всього на 0,3 в.п., пік попиту на нафту відкладеться на 2030-і роки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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