Фінансові новини
- |
- 12.06.24
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
IEA: До кінця десятиліття світ зіткнеться з «приголомшливим» надлишком нафти
11:56 12.06.2024 |
До кінця десятиліття світ зіткнеться з "приголомшливим" надлишком нафти на рівні мільйонів барелів на добу. Це підірве здатність нафтового картелю ОПЕК+ регулювати ціни на сиру нафту, пише Financial Times з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство (IEA).
Агентство давно попереджає, що до 2030 року світ досягне піка попиту на нафту, але це не зупиняє виробників від нових інвестицій. У результаті виникне надлишкова потужність в обсязі понад 8 млн барелів на добу.
Така подушка зайвої нафти зможе позбавити ОПЕК+ впливу на ринок і запустити епоху нижчих цін.
"Нафтовим компаніям варто перевірити, чи їхні бізнес-стратегії та плани відповідають змінам, які насуваються", - сказав директор IEA Фатіх Бірол.
Торік Міжнародне енергетичне агентство оголосило про початок кінця ери викопного палива. На його думку, попит на вугілля, ймовірно, уже пройшов пік у 2023 році, а пік попиту на нафту й природний газ буде пройдений до кінця десятиліття у зв'язку з масовим впровадженням відновлюваних джерел енергії та електромобілів.
IEA припускає, що основним драйвером попиту на нафту до кінця десятиліття будуть Індія, де збільшується рівень автомобілізації і, відповідно, попит на бензин, та Китай, який будує нові нафтохімічні заводи.
З іншого боку, попит на нафту в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку, який досяг піку в 2007 році, до кінця десятиліття впаде на рівень 1991 року.
Прогноз IEA базується на припущенні 3%-го щорічного зростання глобальної економіки до кінця десятиліття. Якщо він буде більшим всього на 0,3 в.п., пік попиту на нафту відкладеться на 2030-і роки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США надішлють Україні ще одну систему Patriot, - Associated Press
|Німеччина та союзники передадуть Україні 100 ракет для систем ППО Patriot
|Пріцкер - у Берліні: США надають Україні $824 мільйони на підтримку енергетики
|ЄС підписав перші угоди на 1,4 млрд євро у рамках Ukraine Facility
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Комітет Ради підтримав законопроєкт про створення «клубу білого бізнесу»
|Економічне бронювання нарешті оформили в законопроєкт: він уже в Раді
|У Карпатнафтохіму з'явився новий співвласник
|IEA: До кінця десятиліття світ зіткнеться з «приголомшливим» надлишком нафти
|Бронювання військовозобов'язаних працівників зараз є головним викликом для бізнесу – опитування
|«Нафтогаз» та найбільший оператор газосховищ Австрії співпрацюватимуть у сфері зберігання водню
Бізнес
|Apple Genmoji, «розумна Siri» та партнерство з OpenAI — штучний інтелект нарешті «приземлився» в Купертіно
|Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords
|Apple анонсувала watchOS 11 — режим тренувань, нові функції здоров'я та інтерактивні сповіщення
|Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом
|Поліція Нідерландів протестувала робота-собаку зі штучним інтелектом для рейду на нарколабораторії
|Аналітики: у травні хакери вкрали $575 млн і збільшили збитки від кібератак на 666%
|Китайські вчені розробили першу в світі електронну шкіру