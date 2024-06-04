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Нафта продовжує падати через побоювання щодо зростання пропозиції в кінці 2024 року
08:34 04.06.2024 |
Ціни на нафту знизилися на азіатських торгах у вівторок, продовживши втрати з попередньої сесії, коли ціни впали до найнижчого рівня за чотири місяці, оскільки інвестори стурбовані збільшенням пропозиції пізніше в цьому році на тлі обережних прогнозів попиту з боку ключового споживача - США.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:43 EET впали на 49 центів або 0,63% до 77,87 долара за барель. Brent закрилася нижче $80 вперше з 7 лютого після падіння в понеділок більш ніж на 3%.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 51 цент, або на 0,51%, до 73,71 долара. У понеділок вони також зупинилися біля чотиримісячного мінімуму після падіння на 3,6%.
Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники на чолі з Росією, разом відомі як ОПЕК+, у неділю домовилися продовжити більшість скорочень видобутку нафти до 2025 року, але залишили можливість для добровільного скорочення видобутку вісьмома членами, яке буде поступово припинятися з жовтня і далі.
«Ціни на нафту останнім часом стикаються з подвійним ударом: на пропозицію впливає рішення ОПЕК+ почати згортання деяких скорочень видобутку з жовтня 2024 року, в той час як умови попиту не були добре підтримані слабшою, ніж очікувалося, виробничою активністю в США», - зазначив ринковий стратег IG Єп Джун Ронг в електронному листі.
У травні виробнича активність в США сповільнилася другий місяць поспіль, а витрати на будівництво несподівано впали другий місяць поспіль у квітні через зниження активності в нежитловому секторі - обидва ці фактори можуть призвести до зниження попиту на нафту і паливо.
«...Зважаючи на мантру "погані новини - це погані новини", подальша економічна слабкість може призвести до зниження цін на нафту, потенційно відкриваючи шлях до повторного тестування нижньої межі місячного діапазону на рівні 72,00 доларів США», - додав він.
Ознаки ослаблення зростання попиту тиснули на ціни на нафту в останні місяці, при цьому в центрі уваги були дані про споживання палива в США. Середня ціна бензину в США знизилася на 5,8 центів за галон до 3,50 доларів за галон в понеділок, згідно з даними GasBuddy.
Уряд США опублікує дані про запаси і поставлену продукцію в середу. Обсяги поставок, які вважаються проксі-показником попиту, покажуть, скільки бензину було спожито у вихідні на День пам'яті, що є початком водійського сезону в США.
Занепокоєння щодо цих макроекономічних чинників з боку найбільшого світового споживача нафти, ймовірно, продовжить впливати на ціни в найближчій перспективі, кажуть деякі аналітики.
«Більш широкий ринок все більше стурбований ситуацією в США, попитом на нафту з боку кінцевих споживачів (показники якого постраждали від точності даних в травні, але залишаються низькими) і його глобальними наслідками», - сказав аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі в щотижневому клієнтському бюлетені.
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